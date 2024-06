Benzinárak: eddig tartott a csökkenés, itt a fordulat

A hét elején még csökkent az üzemanyagok ára, ám pénteken már fordulat jött a piacon, és a benzinkutaknál drágulást láthattunk. Rossz hír, hogy ez nem csak egyszeri korrekció, hanem akár egy fordulat első lépése is lehet.

Egy hete arról írtunk, hogy a magyar benzin relatív olcsó lett, hiszen az üzemanyagárak hatósági árának 2022 decemberi eltörlése óta soha nem álltak a magyar ára ilyen szinten a régiós rangsorban. A magyarnál ugyanis csak két országban, Bulgáriában és Romániában alacsonyabb az ár, míg korábban jellemzően az osztrák árakhoz hasonló szint volt nálunk, amivel a legdrágábbak között álltunk. A mögöttünk hagyott héten is a harmadik helyen voltak a magyar benzinárak, tehát továbbra is relatív alacsonynak tekinthető a magyar árszint.

Értelemszerűen ez azt jelenti, hogy az uniós rangsorban is az alsó harmadban vannak a magyar árak. Korábban ez sem volt jellemző, hiszen inkább a középmezőny alsó részében helyezkedtek el.

A gázolaj esetén már közel sem ilyen kedvező a helyzet, hiszen tíz országban is olcsóbb a dízel, mint nálunk. Ugyanakkor az elmúlt hetekben ebben a rangsorban is javulást értünk el.

A régiós rangsorban kevés büszkeségre van ok, a dízeles autók magyar tulajdonosai viszonylag drágán jutnak ugyanis üzemanyaghoz. A hazai áraknál csupán két országban, Horvátországban és Ausztriában találunk magasabbakat.

Komoly drágulás jöhet

Ha megnézzük a piaci folyamatokat, akkor azt láthatjuk, hogy az utóbbi napokban mintha mindenki a magyar autósok ellen fordult volna. Jelentősen megugrottak ugyanis az olajárak és a finomított termékek árai is. Ha pedig mindez nem lenne elég, akkor érdemes megemlíteni, hogy a forint mélyrepülése is az üzemanyagok drágulását eredményezi.

Nem érdemes kiüríteni a tankot, jobban jár aki a hétvégén teletölti az kocsit

Fotó: Depositphotos

A hétnek a végére a Brent négy hónapos csúcsra ugrott, annak köszönhetően, hogy 2024-re a legfrissebb prognózisok erősödő kőolaj- és üzemanyagkeresletről szólnak. Az Európában irányadó olajfajta a héten 4,5 százalékkal drágult, ilyen mértékű heti emelkedésre idén korábban nem volt példa. Az olaj drágulását az elemzők azzal magyarázzák, hogy szemben az OPEC+ egy héttel korábbi előrejelzésével, a héten napvilágot látott prognózisok – mind a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA), mind az Egyesült Államok Energia Információs Hivatala (EIA) – élénkülő keresletet valószínűsítettek. Az elemzések jellemzően a kínálat visszaesésével számolnak, emiatt az árak magasabb szinten stabilizálódtak.

Igaz a további áremelkedésnek két tényező is gátat szabhat az olajpiacon. Az egyik, hogy az OPEC+ tagok sem feltétlen tartják be a megállapodásokat, miközben a szervezeten kívüli országok, így az USA vagy éppen Brazília tudja növelni a kitermelését. A közel-keleti régióban továbbra is feszült a helyzet, de az esetleges gázai tűzszüneti tárgyalások is növekvő kínálatot hozhatnak, így egyes elemzők szerint a héten elért 83 dolláros hordónkénti ár megállót jelenthet. Ugyanakkor, ahogy ezt fent jeleztük, ez jóval magasabb, mint az egy héttel korábbi jegyzés, ráadásul a finomított termékek is jelentősen drágultak a tőzsdéken.

Az olaj mellett a dollár is nagyon erős hetet zárt, ami értelemszerűen a forinttal szembeni pozícióját is javította. Miközben múlt pénteken még 360 körül mozgott a keresztárfolyam, addig most az utolsó kereskedési napon egy dollárért 373 forintnál is többet kellett fizetni.