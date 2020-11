Biztató folyamatokat törhetett meg a járvány újabb hulláma

Ugyanakkor az október végén, november elején Európa-szerte bevezetett újabb korlátozások könnyen lehet, hogy ismét törést hoznak. Ugyan a magyar kormány az ipari termelést és az ott folyó munkavégzést „megkímélte”, így a kibocsátási, kínálati oldal csak minimálisan sérülhetett, ám a kereslet könnyen lehet, hogy így is érzékelhetően gyengült.

A kedvező múltbeli folyamatok mellett az is bizakodásra adhatott okot, hogy a megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 8,2 százalékkal nagyobb volt a 2019 szeptemberinél. Az új belföldi rendelések 7,0, az új exportrendelések 8,4 százalékkal emelkedtek. Az összes rendelésállomány szeptember végén 6,9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Mindez tehát azt mutatta, hogy a magyar ipar túljutott a válságon. Emiatt várakozásaink szerint az októberi számok további bővülést mutathatnak.

A magyar exportgépezet is beindult, hiszen ipari export volumene 3,8 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál.

Ahhoz képest, hogy április és július között mit mutatott az ipari termelés, a szeptemberi számok nagyon jól alakultak. Hiszen hosszú idő után egyértelmű bővülést láthattunk. A KSH jelentése szerint 2020 szeptemberében az ipari termelés volumene 2,2 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit a nyers adatok szerint. Az előző hónaphoz képest a bővülés 2,3 százalékos volt a szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján. A helyzet normalizálódását jelzi az is, hogy áprilishoz képest pedig 61 százalékkal nőtt a kibocsátás volumene.

Mind augusztushoz, mind az előző év szeptemberéhez képest bővül az ipari termelés. Örvendetes volt, hogy a járműipar is bővült a tavaszi összeomlás után. A gond az, hogy a járvány második hulláma biztosan megakasztotta ezeket a folyamatokat.

