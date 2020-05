Brutálisan összeomlik a magyar gazdaság, ha nem sikerül nyár végéig elfojtani a járványt

A konvergenciaporgram alapján nagy baj lehet, akár több mint 7 százalékkal is beszakadhat a gazdaság.

Ami még mindig nem a legpesszimistább jóslat, egyes gazdasági szereplők akár kétszámjegyű visszaesést sem tartanak kizártnak. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke lapunknak korábban úgy nyilatkozott, hogy nem tartja reálisnak a 2-3 százalékos idei növekedésre vonatkozó előrejelzéseket (mint a Magyar Nemzeti Bank prognózisa), ennél sokkal rosszabb a helyzet. A Népszavának pedig már azt mondta, hogy akár kétszámjegyű is lehet idén a GDP-csökkenés mértéke.

Amennyiben a harmadik negyedévben véget ér a járvány, akkor a GDP az alappályához képest további 2,6 százalékkal csökkenhet, amennyiben a negyedik negyedévben, akkor már 4,31 százalékos lehet a többletveszteség. Vagyis akár 7 százalékot is meghaladó recesszióba csúszhatunk, ha pár hónapon belül nem sikerül konszolidálni a gazdaságot.

A híradások eddig főleg a makrogazdasági alappályára vonatkozó információkat emelték ki a programból. Találni benne azonban olyan adatokat is, amelyek arról is elárulnak részleteket, hogy a járványhelyzet elhúzódása milyen hatással lenne a gazdaságra.

A mostani program rendkívülinek számít abban a tekintetben, hogy maga a helyzet is rendkívüli: a koronavírus jelentős károkat okozott mind a társadalom, mind a gazdaság rétegeiben. A két-három hónappal ezelőtti tervek ma már a szemetesládák mélyén hevernek: elég felidézni a pénzügyminiszterrel február végén készült interjúnkat , melyben Varga Mihály még arról beszélt, hogy bár hivatalosan 3,5 százalékos lehet a GDP idei bővülése, de a körülmények megfelelő alakulása esetén akár az eredetileg tervezett 4 százalék is összejöhet.

Mint minden évben, úgy idén is elkészült az ország európai uniós felzárkózásának összefoglalása, az elmúlt évi teljesítmény összegzése. De nem csak erről szól a dokumentum, a kormány a felzárkózási folyamat további lépéseiről is rendszeresen beszámol az uniónak.

A pénzügyi kilátásokon túl a koronavírus-járvány lefutására vonatkozó kormányzati várakozásokba is betekintést enged Magyarország friss konvergenciaprogramja . A gazdasági adatok alapján brutális összeomlás jöhet, ha nem sikerül őszig véget vetni a járványhelyzetnek itthon.

