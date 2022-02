Budapest rémálma: évi 630 millióba kerül, és semmire sem jó

Már Tarlós István is tudta, hogy ez ennyiből nem lesz meg

Befejezni nem tudják, elbontani nem lehet, de másra sem használható a félkész Biodóm. A fővárosi önkormányzatot csúnya csapdába tolta az állatkert nagyszabású beruházása - írja friss összeállításában a Népszava. A Pannon Park kialakítására a kormány 43,73 milliárd forintot biztosított a központi költségvetésből, de Tarlósék már 2019-es májusában tudták, hogy ez a pénz nem lesz elég. Az önkormányzati választások után Fürjes Balázs államtitkár már 62,8 milliárdról beszélt - emlékeztet a lap.

Az építményre 38 milliárdot már elköltöttek, a 40,8 milliárd forint értékben lehívott állami támogatásból még 2,8 milliárdot nem használtak fel. Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes a Népszavának azt mondta: a rendelkezésre álló összesen 6 milliárd forintból nem lehet befejezni a beruházást. A legutóbbi felmérés szerint 16,4 milliárd forint kellene - de azóta tovább emelkedtek az építőipari árak és bérek.

A Pannon Park, avagy a biodóm az állatkert területén. Nagyon jól néz ki kívülről - és egyelőre pontosan ennyit tud, évi 630 millióért. Fotó: Depositphotos A Pannon Park, avagy a biodóm az állatkert területén. Nagyon jól néz ki kívülről - és egyelőre pontosan ennyit tud, évi 630 millióért. Fotó: Depositphotos

Semmire sem jó, mégis évi 630 millióba kerül

A Biodóm azonban még a mostani, használhatatlan állapotában is óriási terhet jelent a fővárosnak: 630 millió forintba került tavaly csak a fenntartás. A projektet a főváros az alatta lévő telekkel együtt szeretné átadni a kormánynak, de a kormány még csak nem is válaszolt a javaslatra – mondta most Kiss Ambrus a lapnak.

A cikkből kiderül: ha a létesítményt 2022. június végéig nem sikerül befejezni (márpedig erre gyakorlatilag semmi esély sincs),