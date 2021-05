Covid-étterem: vidéken mintha mi sem történt volna, Budapest teljes csőd

Még április közepén jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, hogy ha a beoltottak száma eléri a 3,5 milliót, akkor kinyithatnak a kerthelyiségek és teraszok. Ez április végére meg is lett, így kinyithatott például a balatonszemesi Kistücsök étterem, ahol a legutóbbi hétvégi ajánlat mangalica pofahús volt szemesi zöld spárgával és paszternák krémmel.

Számos étterem azonban még mindig zárva van, és olyan is bőven akad, amelyik soha többet nem nyit ki. Ilyen lehet például a budapesti Kárpátia étterem a Ferenciek terénél. Most ennek a két étteremnek a 2020-as céges beszámolóját néztük meg. A különbség ég és föld, így talán jól leképezi, hogy mi is történt a budapesti és a vidéki éttermekkel a koronavírus-járvány hónapjai alatt.

Nem minden étterem tudott kinyitni

Tavaly több hullámban is be kellett zárniuk az éttermeknek. A kormány 2020 márciusában jelentette be, hogy a koronavírus járvány miatt az éttermek csak reggel 6 óra és délután 3 óra között lehetnek nyitva. Több étterem azonban egyáltalán nem nyitott ki, illetve átálltak a házhozszállításos üzemmódra. A balatonszemesi Kistücsök étterem is csak 15 óráig volt nyitva. A Kárpátia viszont március 16-án teljesen bezárt.

Amikor nincs koronavírus-járvány, akkor kifejezetten jól megy a híres balatoni étteremnek: a tulajdonos Gastrogold Vendéglátó Kft. 2019-ben 346,8 millió forint árbevételt könyvelhetett el, ami 56,1 millió forint profitot eredményezett a cég tulajdonosainak. A két tulajdonos pedig Csapody Balázs és Béres József. Kettejük közül Béres József a gazdagabb, hiszen a Béres Gyógyszergyár Zrt. 2020-ban rekord évet zárt: az árbevétel a 2019-es 13,3 milliárd forintról 20,1 milliárd forintra ugrott, míg a profit 1,5 milliárd forintról 4,7 milliárd forintra gyarapodott.

A konkrét számok alapján a Kistücsök éttermet sem rázta meg különösebben a 2020-as év.