Covid: lazulhat a szigor nyugati szomszédunknál

Jövő hétfőtől némileg lazíthat a novemberben két lépésben elrendelt részleges karanténon Ausztria, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök korábban Magyarország Covid-laborának nevezett, írja laptársunk, a Privátbankár.hu.

Elképzelhető, hogy ekkortól ismét kitárhatja kapuját a vevők előtt a nem létfontosságú üzletek egy része. Ugyanakkor a bent tartózkodó vevők számát korlátozzák: egyes üzletekben tíz, más típusú boltokban húsz négyzetméternek kell majd egy vevőre jutnia. (Hasonló szabályozás van érvényben Németországban.)

Emellett a bevásárlóközpontoknál ellenőrzéseket vezetnek be, és korlátozzák a parkolóhelyek számát is. Az intézkedések célja a várható tumultus csökkentése.

Az még kérdéses, hogy mely típusú boltok nyithatnak ki. Tavasszal elsőként a kis üzletek, a barkácsáruházak és a kertészetek fogadhattak ismét vevőket.

A tervek szerint jövő hétfőtől újraindulhatnak az iskolák is. Az esetleges szigorítások bevezetését – maszkviselési kötelezettség, oktatás váltásban stb. – még vizsgálják.

Az még bizonytalan, hogy a vendéglátóhelyek is kinyithatnak-e. Egyes érdekvédelmi szervezetek nem erőltetnék ezt, amennyiben az állam továbbra is kártalanítja őket. Hasonló a helyzet a szállodáknál is. (A magyar cégeknek nyújtott állami segítségről itt írtunk.)

A szabadidős- és sportlétesítmények (teniszpályák, fitneszstúdiók stb.) valószínűleg továbbra is zárva maradnak. Minderről hivatalos kormányzati bejelentés szerdán várható.



