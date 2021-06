Csak három század döntött

„Felszabadultság és szoros verseny” – vágta rá Forgács István, a HGS PR Ügynökség vezetője, mi az, ami elsőként eszébe jut a 2021-es Footgolf Csúcs Kupáról, amit Kisorosziban, a Magyar Golf Club Albert pályáján rendeztek. „A vírusveszély miatt tavaly kevesebben voltunk, szerencsére akkor is meg tudtuk tartani a rendezvényt és most sem volt ez másképp. Természetesen most is ügyeltünk, hogy a lehető legbiztonságosabb körülményeket megteremtsük a résztvevők számára. Jó volt látni, hogy egy szabadtéri rendezvényen újra beindulhatott a társasági élet. A pandémia meggyötörte a lelkeket, ezért is mondom, hogy az a felszabadultság, amit láttam az arcokon, az a legmeghatározóbb élménye a 2021-es Footgolf Csúcs Kupának.”

Külön érdekesség, hogy korábban többször is járt már a Footgolf Csúcs Kupa Kisorosziban, de mindig a Fekete pályán (az Ezüstcipős Fekete László a névadója) játszottak, így most plusz kihívást jelentett, hogy sokaknak egy vadiúj pályával kellett megbirkóznia, mikor az Albert Flóriánról elnevezett 18 szakaszos etapnak nekivágtak.

Fotó: Footgolf Csúcs Kupa Fotó: Footgolf Csúcs Kupa

„A szakaszokat a megszokottnál valamivel rövidebbre vettük, így az ügyesség dominált inkább, mint az erő” – mondta Forgács István, aki kiemelte, a nyolcadik Footgolf Csúcs Kupának is helye van az éves naptárban, így jövőre minden bizonnyal újra megmérettethetik magukat a játékosok.

Idén a rutinos footgolfos, Czirbus Tamás (MVM) bizonyult a legjobbnak, egy rúgással megelőzve az üzletembereket erősítő, footgolfos körökben szintén ismert Sebestyén Lászlót, míg újabb egy rúgással lemaradva Szabó Gergő (Magyar Országgyűlés) lett a harmadik. A csapatverseny szintén kiélezett csatában dőlt el. Az egyéni eredményeket átlagolva, csupán három századdal nyert a Magyar Országgyűlés a BorÁszok előtt, az MVM csapata csak három ponttal lemaradva lett harmadik.

Az esemény fővédnöke Kövér László az Országgyűlés elnöke volt. A díjakat Gelencsér Gábor a Magyar Footgolf Szövetség alapító elnöke, Kiss Csaba Attila az MVM ESCO Zrt. vezérigazgatója, Rácz Roland az Izsáki Házitészta Kft. területi értékesítési vezetője adták át.

A hetedik Footgolf Csúcs Kupa főtámogatói voltak az MVM és az E.ON Energiamegoldások Kft. Támogatásával segítette a rendezvényt a Porsche Hungária Kft., az Izsáki Házitészta Kft. és a Horfer Serleg Kft. Az mfor.hu, a mixonline.hu, a piacesprofit.hu és a privátbankár.hu voltak a médiatámogatók.