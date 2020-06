Csaknem 7 százalékkal zuhanhat a német gazdaság

A német folyó fizetés mérleg többlete 7 százalékról az idén és jövőre is 5 százalék alá csökken.

Az export az idén 12,5 százalékkal csökken 2021-ben pedig 8,7 százalékkal emelkedik, de ezzel együtt is a jövő év végére még jóval elmarad a krízis előtti szinttől.

A fogyasztást nem kell erőltetni, megjelenik az magától is.

Az elhalasztott fogyasztással az év első felében 80 milliárd euró elkölthető jövedelmet takarított meg a lakosság, az egész évben pedig 130 milliárd euró is lehet a fogyasztás helyett megtakarításokra fordított összeg. A lakossági megtakarítási arány a 2019-es 10,9 százalék után az idei második negyedévben 23 százalék fölé, minden idők legmagasabb szintjére emelkedett, az éves átlag pedig 17,3 százalék lehet.

A német kormány konjunktúracsomagja az IfW szerint nem igazán szentel nagy figyelmet a lakossági fogyasztás csökkenésének, ami egyébként a gazdasági növekedés fontos tartópilléreként szolgál. A lakossági fogyasztás az első negyedévben 3,2 százalékkal csökkent, a német újraegyesítés óta a legnagyobb mértékben. A második negyedévben pedig még ennél is nagyobb, 13 százalékos csökkenéssel lehet számolni.

