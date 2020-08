Csalókának tűnhetne a kép, de a koronavírus nem törte meg a bérek növekedését

Bár egyszeri tételek is befolyásolták a statisztikát júniusban, az összkép még így is pozitív; a koronavírus-járvány tehát nem okozott törést a bérek növekedésében. A Központi Statisztikai Hivatal hétfői közlése szerint a legalább öt főt foglalkoztató vállalkozásoknál és költségvetési intézményekben júniusban 421 700 forint volt a bruttó átlagkereset, ami 15,6 százalékkal magasabb az előző év azonos időszakinál. A kiugró mértékű növekedés egy egyszeri tétellel magyarázható, mint azt a hivatal is megjegyzi a tájékoztatójában,

"részben az egészségügyi dolgozóknak kiosztott 500 ezer forintos egyszeri rendkívüli juttatással volt összefüggésben."

A nettó átlagkereset 280 500 forint volt országos szinten.

Noha egy egyszeri tétel a havi adatot nagyban befolyásolta, a teljes első félévet nézve is töretlennek tekinthető a bérek növekedési üteme. 2019 azonos időszakához képest 9,9 százalékkal 395 ezer forintra nőtt az átlagos bruttó bér, míg a nettó 262 600 forint volt.

A vállalkozási szektorban 9,1 százalékos emelkedés után 408 600 forint az átlag bruttó kereset, a költségvetési szférában pedig 369 ezer. Ami a nettót illeti,

a cégeknél 271 700,

a közszférában pedig 245 400 forintot lehetett átlagosan hazavinni az első félévben.

A legmagasabb átlagkereset változatlanul a pénzügyi és biztosítási tevékenység területén érhető el, 723 500 forint, míg a legkevesebbet a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén regisztrálta a KSH, 249 900 forintot.