Csoda kellene, hogy pár nap múlva meglegyen a 4 millió oltott Magyarországon

Kereken egy héttel ezelőtt arról számoltunk be, hogy váratlanul nagyon kevés oltást adtak be a hét utolsó napján, és némi kiegészítéssel ugyanezzel a felütéssel most is kezdhetnénk a szokásos heti előrejelzésünket. A mondat toldása valahogy úgy hangzik, hogy "szombat után még kevesebb" oltást sikerült beadni. Bár itt rögtön meg is kell cáfolnunk ezt a kijelentést, és a nagyon csalóka képet mutató adatközléshez fontos megjegyzést kell tennünk.

Szombaton 19 424-gyel, vasárnap pedig 7772-vel nőtt az oltottak összlétszáma Magyarországon, ha viszont megnézzük, hogyan alakult az első, illetve második oltásukat megkapók száma, rögtön kiderül: semmit sem lassult az oltási tempó. Szombat óta láthatóan 70 ezer, illetve 50 ezer második körös oltást adtak be, ami értelemszerűen mérsékli az első oltásban részesülők számát. Egyszerűen megfogalmazva:

az oltottak összlétszámának változása = első oltottak számának változása + második körös oltást felvevők létszámának változása.

Így hiába nem változott az oltási tempó és kapacitás, a teljes létszámban ez alig-alig tud megmutatkozni. Ha visszagondolunk, ez várható is volt, hiszen a húsvéti hosszú hétvégén nagyon felpörgették az oltásokat, melynek során nagy számban Szputnyik V-vakcinákat adtak be. Ennek ismétlő, második körös adagja pedig 21 nap, tehát három hét után válik esedékessé. Most pont ebben az időszakban vagyunk.

Nem kedvező a helyzet, ha a kormányzati várakozást nézzük

Bár ez a kialakult helyzet azt jelenti, hogy egyre több magyar kerül közel a teljes védettséghez, a kormányzati újraindítási tervek szempontjából egyáltalán nem kedvező. A második körös oltások helyett ugyanis a beadott első adagok, vagyis a beoltottak összlétszáma számít mérföldkőnek.