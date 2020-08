Csökken a fiatal vállalkozások túlélési rátája

Romlott az elmúlt egy évben is az induló magyar cégek túlélési rátája, az 5 éves kort a cégeknek kevesebb mint 70 százaléka éri el, míg 10 éves korig a vállalkozások 46 százaléka jut el - közölte az Opten céginformációs szolgálató az MTI-vel.

Kitértek arra is, hogy a vállalkozások viszonylag rövid átlagos élettartama miatt a hazai cégek jelentős része jelenleg is fiatalkorú, a teljes cégbázist tekintve a vállalkozások 45 százaléka 10 évnél fiatalabb. A vállalkozások 24 százaléka 20 év feletti, vagyis nagymúltú cégnek számít, 2018-ban arányuk még csak 20 százalék volt.

Kifejtették, hogy a túlélési arány csökkenéséhez nemcsak a természetes lemorzsolódás, hanem tervezett folyamatok is hozzájárulhatnak. A felvásárlások, összeolvadások szintén egyes cégek megszűnéséhez vezethetnek, illetve a megszűnő cégek döntő többsége vagy magára hagyott vállalkozás, vagy valamely hitelező kezdeményezett felszámolást ellene. A koronavírus-járvány hatása várhatóan tovább rontja majd a fiatal cégek várható élettartamát.

Pertics Richárd, az Opten elemzője szerint a cégek alacsony várható élettartama nem tesz jót a gazdaság stabilitásának, hiába jön létre több tízezer új vállalkozás évről évre, ha közülük csak kevesen jutnak el a hosszú távú, stabil működésig. Az elmúlt 5 évben növekedésbe fordult az újonnan induló cégek száma, 2019-ben már több mint 29 ezer új céget jegyeztek be az országban. Az adatok viszont azt mutatják, hogy az új vállalkozások egyre kisebb százaléka tud sikeresen megbirkózni a "fiatalkori" éveivel.

