Csökken a hangsúly a keleti nyitáson?

A csütörtöki Hivatali Értesítőben megjelent pénzügyminiszteri utasítás szerint Varga Mihály idő előtt, a kinevezés után fél évvel, június 15-i hatállyal visszavonja a 2018 végén kinevezett miniszteri biztos megbizatását. Akkor 2018. december 15-től 2020.december 15-ig nevezte ki Kovácsics Ivánt a Keleti Nyitás politikájának még hatékonyabb megvalósítása céljából a Kínai Népköztársaságból érkező kínai áruk vámkezelése áttekintéséért, annak elvárható ellenőrzöttségéért és az eljárások gyorsításáért felelős miniszteri biztosnak.

Kovácsics Iván (Fotó: MTI) Kovácsics Iván (Fotó: MTI)

Fél év után azonban visszavonja a megbizatást Varga Mihály. Az egyelőre nem ismert, hogy ez a miniszteri biztosi poszt üres marad-e és már nincs szükség ilyen szintű fókuszra a keleti nyitás terén, ahogy az sem, hogy Kovácsics Iván pedig kap-e újabb feladatot.

Néhány hónappal ezelőtt viszont Kovácsics arról nyilatkozott, hogy jelentősen megnőtt a kínai termékeket érintő vámeljárásokból befolyó bevétel, ahogy Kína és Magyarország közötti export-import forgalom is folyamatosan növekszik. A biztos akkor úgy vélte, ebben fontos szerepet játszik a magyar vámkezelés is, amelynek jó a megítélése. Megjegyezte, Magyarország is érdekelt az "Egy övezet, egy út" sikerében és szeretne részesülni a növekvő forgalom. Ennek fényében tűnhet most némiképp meglepőnek a biztosi megbizatás visszavonása.