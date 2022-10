Deutche Welle: „Az Orbán-kormány egészen sajátos módon reagál a pedagógusok követeléseire”

„A magyar pedagógusok harcára az Orbán-kormány elnyomással válaszol” – ezzel foglalkozik a német tévécsatorna, amely szerint az elmúlt évek egyik legnagyobb, október 5-i kormányellenes tüntetése után ma szintén ehhez az eszközhöz folyamodtak a pedagógusok.

A riport megemlékezik a Kölcsey Ferenc Gimnáziumból kirúgott öt tanárról, különös tekintettel Törley Katalin franciatanárnőről, aki 2016-ban egyik társalapítója volt az Orbán-kormány oktatáspolitikája ellen tiltakozó „Tanítani akarok” oktatói kezdeményezésnek. Felhívja arra is a figyelmet, hogy Magyarországon hangsúlyeltolódás érzékelhető: eddig „csak” egyes tanárokat megfélemlítettek az állami oktatáspolitikával szembeni kritikáik miatt, de kollektív elbocsátások még nem történtek. Mindezidáig.

Nagyon sokan voltak tegnap is a Belső-Pesti Tankerületnél rendezett megmozduláson. Fotó: Facebook/PDSZ Nagyon sokan voltak tegnap is a Belső-Pesti Tankerületnél rendezett megmozduláson. Fotó: Facebook/PDSZ

Kitérnek arra is, hogy sok pedagógus panaszkodik a „hipercentralizmusra”. Az oktatás középpontjában tartalmilag a hazafias nevelés, a nemzeti összetartozás érzésének közvetítése, a katonatudomány és a magyar védelmi képességek erősítése áll.

Törley Katalin így összegez a tévécsatornának:

"Jelenleg olyan fogalmak léteznek nálunk, mint propaganda, militarizálás, tekintély – olyasmik, amik tulajdonképpen a 19. századhoz tartoznak."

Radó Péter oktatáskutató is bírálja a jelenlegi állapotokat, szerinte az oktatásban "kasztrendszer" honosodott meg.

"Ez a rendszer eltérő minőségű állami iskolákat biztosít az alacsony státuszú és szegény gyerekek számára, egyházi iskolákat az alsó-középosztály számára és drága magániskolákat a felső-középosztály számára."

Most pedig az Orbán-kormány egészen sajátos módon reagál a pedagógusok követeléseire: azzal vádolja őket, hogy külföldön alátesznek Magyarországnak, és segítettek az EU-nak, hogy visszatartsák a magyarországi támogatásokat, amiből a béremeléseket finanszírozná a kormány.

„Kommunikációs lufi”

Tegnap a Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt, hogy ha az Európai Unió rábólint a Magyarországnak szánt források utalására, akkor 2025-re 777 673 forint lehet a pedagógusok átlagbére.

„Ez egy kommunikációs lufi, hiszen erre nemhogy garancia nincs, de még semmi nem biztos belőle. A feltételes módú ígérgetésekből már hallottunk eleget” – mondta Gosztonyi Gábor, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke az ATV Start című műsorában.

Nagy Erzsébet, a tegnapi, Belső-Pesti Tankerületnél tartott megmozduláson úgy fogalmazott:

„Az a 350 milliárd forint, ami a pedagógusbérek fejlesztésére szükséges lenne, ott van a kormány kezében, ezért nem értjük, miért Brüsszeleznek folyamatosan.”

Közben a Magyar Tudományos Akadémia is a pedagógusok mellé állt. Vezetői Kollégiumának közleményében kijelenti:

„Változás kell ahhoz, hogy a közoktatás helyzete kedvező irányt vegyen. A Magyar Tudományos Akadémia szorgalmazza ennek a változásnak az elindítását. Kérjük a kormányt, hogy ebben – a szakmai szervezetekkel együttműködve – vállaljon vezető szerepet.”

Mai események

Szinte napra pontosan ma egy éve ült le először tárgyalóasztalhoz a Pedagógusok Szakszervezete és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete közös sztrájkbizottsága a kormány képviselőjével, Kisfaludy László köznevelésért felelős helyettes államtitkárral és jogászokból álló csapatával. Ami szomorú, hogy azóta sem sikerült eredményeket elérni, ezért beigazolódott, amit a szakszervezetek még nyáron jósoltak: az idei tanév nem lesz ugyanolyan, mint az eddigiek. És valóban.

A polgári engedetlenségi mozgalom, és a gördülő sztrájkot követően az október 5-i hatalmas pedagógus- és diáktüntetés után mára szintén sztrájkot hirdettek. Kora reggel az ország számtalan pontján, Budapesten és vidéken egyaránt élőlánccal, nyilvános énekórával, flashmobbal és egyéb eseményekkel indították a napot az iskolák.

Délután egy és három között a „Magyar Anyák” nevű civil összefogás képviselői demonstráltak Budapesten, ahol a Deák téri evangélikus templom előtt rendhagyó aláírásgyűjtést szerveztek.

Viszont a nap fő eseményére még oda lehet érni. A „Diákok a Tanárokért” mozgalom tüntetése 16:30-kor kezdődik a Hősök terén. 17 órakor kezdődik a vonulás, a végcél a Belügyminisztérium épülete lesz, ahol rövid performansz és beszéd után hivatalosan este hétkor ér véget a demonstráció. A diákok Pintér Sándor belügyminiszter bábuját is magukkal viszik a demonstrációra, amiről egyikük azt mondt a Telex-nek, hogy: „Mindenki megmutathatja a kiállított karton Pintér-bábúknak, hogy mit gondol a jelenlegi oktatási rendszerről, a kirúgott tanárok helyzetéről, a folyamatos megfélemlítésekről, ami most már nemcsak a tanárokat érinti, hanem a diákokat is. Arra is készülnek, hogy a tankerületek tanárokat fenyegető leveleit a Belügyminisztérium előtt elégetik.

A szervezet szerint két nap alatt 45 iskolából 500 tanár jelezte nekik, hogy figyelmeztető leveleket kapott a tankerületektől, a Tanítanék Mozgalom viszont ezernél is több levélről tud.

A fővárosi események mellett vidéken is tovább folytatódnak a megmozdulások, összesen 75 helyszínen, ezért csak ízelítőül pár esemény:

Miskolcon 16 órakor „Forrjunk össze” címmel élőláncot hirdetett a PDSZ a Herman Ottó Gimnázium és a Földes Ferenc Gimnázium között.

16 órakor „Forrjunk össze” címmel élőláncot hirdetett a PDSZ a Herman Ottó Gimnázium és a Földes Ferenc Gimnázium között. Győrben 16 órakor kezdődik tüntetés, amit ugyanúgy a „Diákok a Tanárokért” mozgalom szervez, mint akik a fővárosi vonulást.

16 órakor kezdődik tüntetés, amit ugyanúgy a „Diákok a Tanárokért” mozgalom szervez, mint akik a fővárosi vonulást. Debrecenben 17 órától a budapesti tüntetéssel párhuzamosan menetet tartanak. Az esemény szervezői azt kérik, mindenki vigyen gyertyát, s írja le egy papírra, hogy mit üzen a tanárainak. A menet a Nagytemplomtól az egyetem épületéhez fog vonulni.

17 órától a budapesti tüntetéssel párhuzamosan menetet tartanak. Az esemény szervezői azt kérik, mindenki vigyen gyertyát, s írja le egy papírra, hogy mit üzen a tanárainak. A menet a Nagytemplomtól az egyetem épületéhez fog vonulni. Szegeden legalább öt iskolában tartanak akciókat, sztrájkot, demonstrációt, és úgy tudjuk, 16 szegedi és Szeged környéki iskola tiltakozó tanárai közös nyilatkozatot adnak ki.

legalább öt iskolában tartanak akciókat, sztrájkot, demonstrációt, és úgy tudjuk, 16 szegedi és Szeged környéki iskola tiltakozó tanárai közös nyilatkozatot adnak ki. Nyíregyházán este hattól fáklyás felvonulás lesz a tanárok jogaiért.

Aki böngészni szeretne a ma délutáni események között, itt megteheti.