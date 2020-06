Döbbenetes változások a kórházi várólistákban

A cikk eredetileg laptársunk oldalán, a Privátbankár.hu-n jelent meg.

Utoljára februárban, tehát épp a koronavírus-járvány kitörése előtti hónapban néztük meg a kórházi várólistákat, vagyis azt, hogy mennyi időt kell ténylegesen várni egyes műtétekre az országban. Akkor javuló tendenciát mutattak a számok, ám június 9-én mindez már a múlté. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) honlapja szerint a járvány által generált műtétleállások miatt döbbenetes számok találhatóak.

Hogy sikerül bepótolni a sok elmaradt műtétet? Fotó: Pixabay Hogy sikerül bepótolni a sok elmaradt műtétet? Fotó: Pixabay

Felére csökkent a műtétre várakozók száma

Míg 2020 február elején 29 176 fő várt összesen valamilyen műtétre, addig június 9-én már csak 15 858-an. Ami érthető módon nem a reális igényt jelzi, csupán azt, hogy a járvány miatt lehetetlen volt műtétre jelentkezni. A járvány hozzávetőlegesen három hónapja alatt drasztikus visszaeséseket látni szinte az összes kórházi várólistán, ami természetesen nem reális számot mutat, csupán azt, hogy a kormány veszélyhelyzet miatt meghozott intézkedéseinek vannak olyan hozadékai is, melyekkel nehéz lesz megküzdeni. Csak hogy a legnagyobb csökkenéseket mutassuk:

- szürkehályog-műtétek: 1887 fő (februárban 10 669) - térdprotézis-műtétre várók: 884 fő (5508 fő) - csípőprotézis-műtétekre jelenleg 1555 fő várakozik (3529 fő) - garat- és orrmandulaműtétekre: 177 fő (893 fő) - nyitott szívműtétre: 50 fő (663 fő) - gerincstabilizáló műtétekre: 253 fő (870 fő) - nőgyógyászati műtétek nem malignus folyamatokban: 1 ő (431 fő) - diagnosztikus szívkatéterezésre: 660 fő (1446 fő) - szívkoszorúér-tágításra: 660 fő (1447 fő) - szív elektrofiziológiás vizsgálatára: 94 fő (496 fő) - transzkatéteres szívbillentyű-beültetésre: 13 fő (418 fő) - a bélrendszer nagyobb műtéteire: jelenleg 7 fő vár (69 fő)

Érdekesség, hogy az urológiai kisműtétekre, a visszérműtétre és az artroszkópos műtétekre várakozók száma viszont nőtt.

A laparaszkópiás nőgyógyászati műtétekre kilencszer több időt kell várni

Az, hogy egyes műtétekre ténylegesen hány napot kell várni, még döbbenetesebb képet mutat. Van, ahol februárhoz képest KILENCSZERESÉRE ugrottak a várakozás napjai a járvány miatt, mégpedig a laparaszkópiás nőgyógyászati műtétekre vagy a visszérműtétekre. A katéteres koszorúértágításra (coronaria stent beültetés) NYOLCSZOR többet kell várni a februári várakozási időnél, s több, mint a HATSZOROSÁT a sérvműtétekre és laparaszkópiás epekőműtétekre. ÖTSZÖR többet a nyitott szívműtétekre, a szív elektrofiziológiás vizsgálatára, a prosztataműtétekre vagy a gerincstabilizációs mtűtétekre, NÉGYSZER annyit a gerincműtétekre, HÁROMSZOR többet pedig a csípőprotézisműtétekre és a bélrendszer nagyobb műtéteire.

Ha pedig pusztán azt nézzük, hol a leghosszabbak jelen pillanatban a várakozási idők, ezt a listát kapjuk:

TOP-10 lista a várakozási idő tekintetében: 1. a bélrendszer nagyobb laparaszkópiás műtétei: 355 nap (februárban 99 nap) 2. visszérműtétek: 284 nap (31) 3. térdprotézis-műtét: 280 nap (25) 4. nyitott szívműtét: 266 nap (50) 5. jelentős kiterjesztett gerincműtét: 261 nap (63) 6. csípőprotézis-műtét: 213 nap (72) 7. pajzsmirigy-műtétek 182 nap (2 – utolsó, 2019. novemberi adat)) 8. gerincstabilizáló műtét: 168 nap (31)9 9.szívbillentyű-műtét: 144 nap (144) 10. ortopédiai nagyműtétek: 123 nap (68)

A TOP-1 helyezést elért nagyobb bélrendszeri műtéteknél nincsenek területi megoszlási adatok, mindössze a Semmelweiss Egyetem statisztikái, azok viszont így is elég beszédesek a szinte egyéves türelmi idővel.

A visszérműtéteknél is hiányosak az adatok, de a térdprotézis-műtéteknél már látható, hogy az átlagban 280 napos várakozási idő a Péterfy Kórház-Rendelőintézet Traumatológiai Intézet 42 napjának és a miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház 742 (!) napjának az átlagából jön ki. Tehát Miskolcon több mint két évet kell jelenleg várni arra, hogy a fájdalommal is járó visszérműtétre befeküdhessen a páciens.

A TOP-4-nek számító gerincműtéteknél szintén hiányosak az adatok, a nyitott szívműtéteknél csak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ 183 napjának és a Semmelweiss Egyetem 465 napjának az átlagát láthatjuk.

Csípőprotézis-műtétre a koronavírus-járványt követően ma Magyarországon 213 napot kell várni átlagosan, de ebben benne van az, hogy a budapesti Péterfy Kórház- Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézetben „csak” 56 napot, míg Észak-Magyarországon, az egri Markhot Ferenc Okatókórház és Rendelőintézetben több mint egy évet, 395 napot kell tétlenkednie a pácienseknek, hogy megműtsék a csípőjét.

A pajzsmirigy-műtétek (nem malignus folyamatokban) adatai is erősen hiányosak,a tavaly novemberi utolsó adatok szerinti 2 naphoz képest a mostani 182 nap várakozási időt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Oktatókórház statisztikái rontják egyedül.

A gerincstabilizáló műtétekre legkevesebbet, 26 napot a Bács-Kiskun Megyei Kórházban kell várni, míg a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában már 233 napot.

Szívbillentyű-műtéteknél sem szolgáltattak az ország teljes területéről adatokat, és érdekes módon a tavalyival megegyező 144 nap szerepel, mégpedig csak a Pécsi Tudományegyetemről.

A TOP-10 helyezést elérő ortopédiai nagyműtétekre a legkevesebbet a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházban kell 47 napot kibekkelni, míg a Semmelweiss Egyetemen 195 napot kell várakozni.

Amik érdekesek és értelmezhetetlenek, azok a katéteres szívbillentyű-műtéti adatok. Ezekre februárban és most is 144 napot kell várni. De az is furcsa, hogy az urológiai kisműtéteknél a februári 191 nap helyett jelenleg 90 napnak kell eltelnie a beavatkozásig, azaz csökkent a várakozási idő.

Ha a közel egy évvel korábbi viszonyokat szeretnénk összehasonlítani az idei helyzettel, 2019-es cikkünkre kattintva könnyedén megtehetjük, hiszen épp abban az időben újult meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő előjegyzési rendszere, ahol már nemcsak a tervezett, hanem az elmúlt 6 hónap adatai alapján összesített tényleges várakozási időt is lehet látni.