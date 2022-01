Egy biztonsági kamera felvette, ahogy Völner Pált megvesztegették

A rendőrség által lehallgatott telefonbeszélgetés szerint Schadl felajánlotta, hogy felkeresi Völnert annak munkahelyén és átad egy „névnapi ajándékot” és aztán elmennek valahova ebédelni is. Schadl a minisztérium előtt parkolva hívta Varga Judit igazságügyi miniszter jobbkezét, aki aztán meg is jelent, átvett Schadltól egy papírzacskót, berakta a saját autójába, majd egy étterem felé vették az irányt - írja a 444.hu.

A Nádor utcai épület bejáratánál vette át a pénzt. Fotó: MTI/Róka László A Nádor utcai épület bejáratánál vette át a pénzt. Fotó: MTI/Róka László

A megfigyelést végző Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) jegyzőkönyvében külön kiemelik, hogy a minisztérium homlokzatán, a csomag átadásának helyszínétől 2-3 méterre egy biztonsági kamera van felszerelve, amelynek iránya pont az épület bejárata felé eső járdaszakasz, továbbá az épület sarkán is van egy térmegfigyelő kamera, ugyancsak 3 méterre.

Völner Pál mentelmi jogát hivatali vesztegetés elfogadása miatt kérte ki Polt Péter legfőbb ügyész. Polt a beadványában azt írta, hogy a megalapozott gyanú szerint Völner hosszú időn keresztül, rendszeresen, lényegében fizetésként, alkalmanként 2-5 millió forintot fogadott el Schadltól, akit már november elején letartóztattak. A Legfőbb Ügyészség gyanúja szerint a végrehajtói kar elnöke összesen 83 millió forintot adott át az államtitkárnak egyebek mellett azért, hogy azokat a személyeket nevezzék ki végrehajtónak, akiket a kar elnöke támogatott, valamint, hogy az Igazságügyi Minisztérium hatáskörébe nem tartozó támogatásokat nyerjen el a Schadl által megjelölt személy vagy cég.

Kapcsolódó cikk Orbán Viktor bizalmasa takarítja el a Völner-ügy romjait Bíró Marcell a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökeként hozott új szabályokat a bírósági végrehajtói pályázatok elbírálásához.

A 444 cikke szerint ez az incidens volt az utolsó, huszonegyedik alkalom, amikor az ügyészség gyanúja alapján a végrehajtói kar elnöke kenőpénzt adott át a fideszes Völner Pálnak – az első eset pedig 2018. május 22-én volt, amikor Völner felesküdött Magyarország szolgálatára.

A lap azt írja a lehallgatási feljegyzések és az ügyészségi dokumentumokra hivatkozva, hogy Schadl a végrehajtási ügyektől független ügyekben is megkereste Völnert, például segítséget kért egy oktatási projekt és egy energiatermelési pályázat ügyében is, ha pedig végrehajtói ügyekről akart egyeztetni Varga Judittal, akkor is Völneren keresztül jutott be hozzá. A miniszterrel való kapcsolatáról Schadl egy, a feleségével való beszélgetésben azt mondta „nem nagy a szerelem Schadl és a néni között”.

Kapcsolódó cikk Orbán Viktor bizalmasa takarítja el a Völner-ügy romjait Bíró Marcell a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökeként hozott új szabályokat a bírósági végrehajtói pályázatok elbírálásához.

A cikk szerint Völner és Schadl nem féltek konkrét neveket mondani a telefonbeszélgetéseikben, az MBVK elnöke pedig az egyik beosztottjának azt is mondta a telefonban, hogy:

Figyelj csak! Írd már föl, hogy viszek egy hármast a barátunknak, akinek szoktam!

A hármas itt hárommillió forintot, a barátunk pedig Völnert jelenti, akinek hónapokkal korábban ugyanennyi pénzt vitt. Volt, hogy Völnernek az irodájában adta át a pénzt, egy ital kíséretében.