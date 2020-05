Egy vírus, mely térdre kényszerítette a világot

Mondhatnánk, hogy a semmiből bukkant fel egy vírus, amely térdre kényszerített egy egész világot. De sok tudós évek óta arra figyelemeztett, - főleg a 2003-as SARS- és a 2012-es MERS-járvány óta -, hogy előbb-utóbb lesz egy vírus, amely végig söpör majd a Földön országhatárokat nem kímélve, s rég nem látott áldozatszámmal jár. Ez most bekövetkezett.

Úgy tűnik, a magyarországi járványt korlátozó intézkedésekkel egyelőre sikerül kordában tartani, olyannyira, hogy a kormány a lazítás mellett döntött. Bár a halálesetek száma meghaladja a 300-at, a tömeges megbetegedések szakasza valahogy nem következett be. A gyárak, üzemek leállásával, a hotelek, vendéglátóhelyek bezárásával, a cégek home office-os megoldásaival, az üzletek nyitvatartásának szűkítésével, a higiénés szabályok szigorú betartásával, a szociális intézmények kijárási és látogatási tilalmának elrendelésével a hazai járványgörbe továbbra is lapos.

Ám sokan pedzegetik, hogy a hivatalos járványkommunikáció nem fedi teljesen a valóságot. Például a rengeteg kórházi ágykapacitás felszabadítása sokak számára nem világos, valamint az is kérdéses, hogy az eltolt műtéteket és kezeléseket hogyan tudja majd a végtelenül elgyötört egészségügyi személyzet a járvány előtti bérszínvonalon végig csinálni, vagy hogy a járvány miatt félbetört kórházi adósságok reformjára mikor kerülhet sor.

Cikkünkben sorra vesszük az időbeli történéseket. Hogy Kínából pontosan hogyan indult el az újfajta koronavírus, melyet mindjárt az elején a kínai járványügyi szakemberek arra kérték a Nemzetközi Egészségügyi Világszervezetet (WHO), hogy ne kínai vírusnak, hanem COVID-19-nek nevezzék el a járványt (a koronavírus betegség rövidítve az aktuális évszámmal ellátva). Hogy mikor jelentette be a WHO a világméretű pandémiát, s mikor került át Kínából és alakult ki új gócpontja Európában, s mi történt Magyarországon.

Egészségügyi körképünk a Piac & Profit legfrissebb számában. Vegye le a virtuális polcról és olvassa otthonában egy kattintással.