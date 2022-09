Egyelőre megmenekült a Budaörsi Uszoda a bezárástól

Miután olyan információk keringtek, hogy talán Budaörs is uszodája bezárására kényszerülhet, megkérdeztük a létesítményvezetőt, mi igaz a hírből. Főleg, hogy szeptember elején - szemben az előző évek gyakorlatával - gyönyörű napsütéses időben már zárva találtuk a szabadtéri medencéket. Akkor jegyvásárláskor azt az információt kaptuk, hogy az éjszakai hűvösebb éjszakák után a kinti medence nappali felfűtése valóban gondot jelent, hiszen az éjszaka lehűlt víz melegítése a megváltozott energiaárak mellett súlyos többletkiadás.

Budaörs önkormányzata plusz forrásokat biztosít a Budaörsi Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand üzemeltetéséhez. Fotó: Facebook Budaörs önkormányzata plusz forrásokat biztosít a Budaörsi Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand üzemeltetéséhez. Fotó: Facebook

„Az energiaárak és azok hatásai, természetesen ugyanúgy érintenek minket, mint az ország többi sportlétesítményét. Az elmúlt időszakban folyamatos egyeztetések zajlottak és zajlanak az Önkormányzat és az üzemeltető BTG Nonprofit Kft. között, olyan energetikai beruházások, illetve üzemeltetéssel összefüggő változásokról, ami terveink szerint közép és hosszútávon biztosítani tudja létesítményünk zavartalan, energia hatékony üzemeltetését” – írta Székely Búlcsú, a Budaörsi Uszoda létesítményvezetője, olimpiai bajnok vizilabdázó.

A szeptember 14-i képviselőtestületi ülésen egyébként a város döntött is a gáz- és villamosenergia közbeszerzés kiírásáról, ezen kívül elfogadták 160 millió céltartalék felszabadítását intézményi energiabeszerzésre, valamint további forrást biztosítanak a Budaörsi Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand számára villamosenergia beszerzésének költségére. Sőt, jóváhagyták, hogy az intézmény világításának korszerűsítésére közbeszerzést írjanak ki.

És más uszodák?

Tehát Budaörs kitart, de az országban már beindult az uszodabezárás. Győrben bizonytalan ideig lakatot tettek két létesítményre is, a balatonboglári Urányi János Sport és Szabadidő Központ már augusztusban lehúzta a rolót. Egerben a BItskey Uszodára is nagy valószínűség szerint a bezárás vár, a szombathelyi uszodáról is ilyen hírek röpködnek.

Kerestük a Debreceni Sportuszodát is, ahonnan ezt a tájékoztatást kaptuk:

„A Debreceni Sportuszodában folyamatban van az energiafelhasználás áttekintése, ezt követően döntünk a szükséges műszaki és üzemeltetési beavatkozásokról”.

De mivel a megnövekedett energiaköltségek miatt egyértelmű, hogy a létesítmény üzemeltetése is nagyságrendekkel többe kerül a fenntartónak, elengedhetetlenné vált a szolgáltatások árának emelése, amely szeptember 1-jétől egyaránt érinti a bérleteket és a napi belépőket.

Szeged legújabb uszodája, a tavaly átadott Tiszavirág Sportuszoda ügyvezető igazgatója sem tud még döntésekről beszámolni. Bár az mindenképpen sokat jelent, hogy a legmodernebb megoldásokkal épült zöld uszoda energiaellátását 200 kW napelemes kiserőmű segíti.

„A társaság számára a gázár közel 9-szeresére növekszik 2022. október 1-től. A távhő árának változása, szintén október 1-től várható, de mértéke még nem ismert. Az áram ára 2023. január 1-től változik, a változás mértékét még itt sem ismerjük (közbeszerzési eljárás van folyamatban). Jelenleg a tulajdonossal együttműködve vizsgáljuk az energia áremelkedés várható hatását a gazdálkodásunkra, az egyes létesítményekre, a lehetőségeinkre és a mozgásterünkre” – írta Dr. Nagy Katalin.

Az mindenesetre jó hír, hogy szeptemberre meghirdetett szaunaszeánszokra várják az érdeklődőket.

Természetesen kerestük a Nemzeti Sportközpontokhoz tartozó Császár-Komjádi Uszodát és a Hajós Alfréd Uszodát, hogy nem kerül-e veszélybe élsportolóik felkészülése az esetleges kényszerű karcsúsító intézkedések miatt. Arra is rákérdeztünk, hogy - mivel a Hajós Alfréd Uszodában a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretein belül jelenleg is a fűtés rekonstrukciója zajlik, ami miatt egyes szolgáltatások - ideiglenesen - fűtés nélkül üzemelnek -, ez már egyfajta előrelátás miatt kezdődött-e meg, vagy egyébként is tervben volt, de kérdéseinkre azóta sem kaptunk válaszokat.