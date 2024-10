Egyértelmű vészjelzés jött a német gazdaságból

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

Martin Wansleben, a DIHK ügyvezető igazgatója az őszi gazdasági felmérés keddi ismertetésekor közölte, Németországban nem pusztán ciklikus, hanem makacs strukturális válság van. A következő hónapokra vonatkozó üzleti várakozások sem adnak okot bizakodásra a DIHK-felmérés szerint, ugyanis az összes ágazatból és régióból származó 25 ezer vállalat körében végzett felmérés szerint 31 százalékuk az üzleti helyzet romlására számít, szemben az előző felmérésben szerepelt 26 százalékkal. A cégeknek most csupán 13 százaléka vár javulást.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!