Egyre drágább mulatság lakást vagy házat venni a budapesti agglomerációban

Az árakon a második negyedévben látszott némi törés, de aztán a harmadik ismét árnövekedést hozott a Takarék Index alapján, így összességében 2020 első három negyedévének árai 9,1 százalékkal magasabbak volt a 2019-esnél. Területi különbségek azonban mutatkoztak, a korábbi években jelentős áremelkedést mutató Budapest esetében például a tavalyi év 2019-hez képest jóval szerényebb drágulást hozott az országosnál az átlagos négyzetméterárakban (2,5 százalék), miközben a főváros környéki agglomeráció esetében az áremelkedés mértékében jóval kisebb visszaesés volt megfigyelhető, a drágulás 7,3 százalékos volt. Ezáltal zárult a Budapest és az agglomeráció közötti árolló.

Bár nem utal rá a Takarék Index, de meg kell említeni, hogy a dráguló telkek is felfelé hajtják a végső lakásárakat. Egy átlagos, 400-500 négyzetméteres telekre felhúzott, 90-100 négyzetméteres ikerházi lakást ma már 50 millió forint alatt szinte egyetlen top agglomerációs településen sem lehet megvásárolni. A vállalkozók gyakorlatilag versenyeznek a még megszerezhető telkekért, így azok ára is dinamikusan növekedett. Az említett méretű telek ára kevés helyen 18-20 millió forint, inkább ennél 30-40 százalékkal több. Csak ott lehet viszonylag olcsón vásárolni ilyet, ahol alacsony szintű az infrastruktúra vagy közművesítés nélküli az adott telek. A kereslet a felújítandó házakra is nőtt, az állami támogatások kihasználásával sok ezren szeretnének így lakáshoz vagy házhoz jutni.

Budapesten a KSH számai szerint 2020 harmadik negyedévére 2019-hez képest a családi házak drágultak a leginkább, a többlakásos társasházak árai csökkentek, míg a panellakások négyzetméterárai stagnáltak. Szintén jellemző, hogy 2019 átlagos értékeihez képest a 2020 első három negyedévében gazdát cserélt ingatlanok fajlagos medián árai a községekben és a városokban jóval nagyobb növekedést mutattak Budapesthez és a megyeszékhelyekhez képest.