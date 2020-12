Egyszázalékos adót fizethet jövőre, akit cigiárusításra jelöl ki az állam

Évek óta tartó folyamat, hogy egyre kevesebb koncessziós nemzeti dohánybolt működik az országban, ellenben az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. (NDN) által pályázat nélkül kijelölt trafikból egyre több. Még 2018 novemberében 5334 koncessziós dohánybolt mellett 601 kijelölt trafik tevékenykedett, jelenleg már csak 5216 a koncessziós bolt, viszont 684-re nőtt a kijelöltek száma.

A vásárlók sok esetben azt sem tudják, hogy kitől vásárolnak Fotó: MTI A vásárlók sok esetben azt sem tudják, hogy kitől vásárolnak Fotó: MTI

Ebből több következtetést is le lehet vonni. Egyrészt sok településen nem lehet akkora biznisz a nemzeti dohánybolt, mert két év alatt eltűnt a rendszerből 35 trafik. Másrészt az NDN 2015 óta nem írt ki új pályázatot, hanem azóta csak spontán kijelöléssel, pályázat nélkül ítéltek oda trafikokat a kiválasztottaknak, ami vonzóbb lehetett, hiszen a kijelölt trafikosnak nem kellett vámhatósági engedélyt beszereznie és koncessziós díjat sem fizetnie.

Ez a folyamat a jövőben lassulhat, mert a kijelölteknek is fizetniük kell.

A hatályba lépő jogszabályi rendelkezés értelmében valamennyi kijelölt köteles 2021. január 1. napjától kezdődően jogosultsági díjat fizetni, mely a kijelöléssel ideiglenesen biztosított tevékenység gyakorlásának ellenértéke. A jogosultsági díj mértéke a kijelölt által forgalmazott dohánytermékek kiskereskedelmi eladási árának 1 százaléka, amelyet az ND Nonprofit Zrt. részére szolgáltatandó forgalmi adatok alapján kell megállapítani és amely nagysága legfeljebb az adott településen egyébként irányadó koncessziós díj összege

- közölte az NDN.

Jövőre tehát már a 684 kijelölt trafiknak is jogosultsági díjat kell fizetnie. Ez alapján megnéztük, hogy kiket sújt leginkább ez a rendelkezés. Az állami cég honlapján elérhető kijelölt-lista alapján 78 olyan céget találtunk, amelynek nevében szerepel a "Coop" szó, de például a Mecsek Füszért Zrt. is a magyar élelmiszerlánchoz tartozik, mint ahogy 11 kijelölt trafik is. Nem beszélve a Co-op Vasvár Kft.-ről, amely még 8 boltban tud cigarettát eladni a vásárlóknak, valamint a HM-Tabaco-Op Betéti Társaságról, amely szintén része a Coop-birodalomnak és három településen, Kisorosziban, Lökösházán és Örményesen lehet tőlük cigarettát vásárolni.

A kijelölés az NDN saját hatáskörében lezajló folyamat, csak semmire nem kötelező javaslatot kérhetnek az önkormányzatoktól a kijelölt személlyel kapcsolatban, de végül Esküdt Gábor vezérigazgató szava dönt. Itt érdemes beleolvasni a 2012-ben elfogadott, fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről című törvénybe, amely kimondja:

egy személlyel egy időpontban legfeljebb öt megkötött koncessziós szerződés lehet hatályban.

A törvényalkotó szándéka tehát az lehetett, hogy ne néhány cég kezében legyen a dohány-kiskereskedelem, ezért szerepelhet a törvényben az ötös szabály, ami viszont csak a koncessziós nemzeti dohányboltokra vonatkozik, a kijelöltekre nem. Erre a Coop-lánc is nagyon odafigyel. A koncessziós szerződéssel rendelkező 5216 nemzeti dohánybolt között is 85 olyan egységet találtunk, amely olyan céghez tartozik, amelynek nevében szerepel a "Coop" szó. Például a Halász Coop Trafik Bt. és a HMS-Coop Bt. is 5-5 engedéllyel rendelkezik.

De például a Mecsek Dohányértékesítő Bt. is szorosan kapcsolódik a Coop-lánchoz a maga 5 koncessziós szerződésével, valamint a kreatív Abaúj Cigarettaáru, Abaúj Dohányáru és Abaúj Trafikáru nevű társaságok is a Coop-hálózat részei és összesen tíz bolt tartozik hozzájuk.

Életünk része a jó szomszéd

A COOP az ország legnagyobb lefedettséggel rendelkező, hazai élelmiszerlánca, mindannyiunk „jó szomszédja”. A jelmondat kifejezi a hálózat legfontosabb ismérvét: a COOP szinte mindenütt jelen van, barátságos, közeli élelmiszerüzlet, mindennapi életünk része. Sokoldalú üzlettípusainak köszönhetően lehetősége nyílik a vásárlói igények teljes körű kielégítésére: a falvakban a lélekszámhoz igazodó kisboltok jelentik a lakosságnak a mindennapi élethez szükséges élelmiszer- és vegyiáru-beszerzési lehetőséget, a községekben és városokban nagyobb alapterületű üzletek versenyeznek a multinacionális láncokkal.

- szól a Coop bemutatkozása. A magyar tulajdonban lévő csoport árbevétele 2018-ban 627 milliárd forint volt. A franchise rendszerben működő lánc feje a Co-op Hungary Zrt., amelyben egyetlen részvényes sem rendelkezik többségi vagy minősített többségi befolyással. Tavaly 9,7 milliárd forintos forgalom mellett ez a cég 106 millió forintos veszteséggel zárt.

Ellenben például a már említett Mecsek Füszért Zrt. tavaly 47,8 milliárd forintos árbevétel mellett 485 millió forintos profitot hozott össze. A pécsi központú cég a kisvárdai székhelyű Nyírzem Zrt. tulajdonában van, ahol Pekó Lászlónak van minősített többsége. A Nyírzem pedig 2019-ben 21 milliárd forintos bevételt ért el és 744 millió forintos nyereséget könyvelhetett el. A Co-op Hungary igazgatóságának elnöki posztját is betöltő Pekó László viszont úgy döntött, hogy a kisvárdai cégből nem vesz ki osztalékot.

Fontos szereplő még Rédei István, aki idén október 23-án kapott állami kitüntetést Áder János köztársasági elnöktől. Ő több mint két évtizede vezeti a jászberényi székhelyű CO-OP Star Zrt.-t, valamint a kezdetek óta igazgatósági tagja a CO-OP Hungary Zrt.-nek, elnöke a 46 milliárd forintos forgalmú nagykereskedelmi Tisza-COOP Zrt.-nek, és a COOP rendszer pénzügyi társaságának a CO-OP Hitel Zrt-nek. Hozzá is sok cigaretta köthető, hiszen például a kijelölt trafikok közül a HM-Tabaco-Op Bt.-nek, a koncessziós nemzeti dohányboltok közül pedig például a CIGARETTE-COOP Bt.-nek az egyik tulajdonosa a Rédei István többségi tulajdonában lévő ILD Befektető Kft.