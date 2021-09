Eladja az állam a pár éve még 3 milliárdért megvett Malév irodaházat a belvárosban - Ki lehet a vevő?

Eladná az állam az egykori Malév irodaházat az V. kerületi Széchenyi István téren - derül ki a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. aukciós oldaláról. Licitálni péntektől lehet az ingatlanra mindössze egy hétig, a kikiáltási ár pedig 3,8 milliárd forint. Az árverési hirdetmény szerint az ingatlant magába foglaló társasház két társasházi albetétből áll, melyek közül a Budapest belterület 24491/0/A/1 helyrajzi számú ingatlan 1/1 arányban a SOF-11 SB OPERATINGCO Kft. tulajdonában álló a Sofitel Hotel.

A 2. számú társasházi albetét – amely a jelen értékesítés tárgyát képezi - a Budapest belterület 24491/0/A/2 helyrajzi számú ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonába és az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozik. Az Ingatlan egykor a MALÉV irodaháza volt

- derül ki a dokumentumból.

Ismét tulajdonost válthat az ingatlan (Forrás: Google Streetview ) Ismét tulajdonost válthat az ingatlan (Forrás: Google Streetview )

Az irodaház-ingatlan összesen 14 szintes, a szomszédos hotellel szerkezetileg és külső megjelenésében is teljesen egybeépült épület, mely 1979-1982 között épült kifejezetten a Malév részére, irodaház funkciót betöltve.

A nemzeti légitársaság már nem létezik, az épület sorsa viszont kalandos. Az atlatszo.hu 2018-ban írta meg, hogy a szálloda megvásárlására 2017 végén bejelentkezett az amerikai Starwood Capital Group, és az alap magyar projektcége, a SOF-11 SB Topco Kft. jelezte, hogy megvenné a volt Malév-székházat. Az ingatlan tulajdonosa ekkor szólt az államnak a tervezett adásvételről, az állam pedig úgy döntött, hogy él az elővásárlási jogával, és megvette az épületet 3 milliárd forintért.

Az Átlátszó cikke szerint az ingatlan tulajdonosa 2015 óta az Atrium Estate Kft. volt, amelynek két tulajdonosa közül az egyik Závodszky Zoltán, aki korábban az MTVA vezérigazgató-helyettese volt, a másik tulajdonosa a honkongi Synergonomy Holding Ltd., ami a G7 információi szerint egy belize-i cég, a Matador SA tulajdonában van. A magyar állam tehát gyakorlatilag egy kormányközeli üzletembernek és egy offshore cégnek fizetett az épületért 3 milliárd forintot, most pedig eladná 3,8 milliárd forintért.

Tehát a Malév-irodaház gyakorlatilag teljesen egybeépült épület a Sofitel hotellel. A szálloda épületének tulajdonosa pedig SOF-11 SB OperatingCo Kft., amely több céget is érintve többségében Jellinek Dánielhez, az Indotek Group alapítójához és többségi tulajdonosához tartozik. Az üzletember 2020-ban Magyarország 8. leggazdagabb embere volt 100 milliárd forint feletti vagyonnal. A Sofitel amúgy zárva van, még tavaly decemberben jelentették be, hogy a Duna-parti luxusszállodában felújítás kezdődik, ami legalább 2 évig tart. A bejelentéskor azt is közölték, hogy a felújítások révén a szálloda kapacitásai is nőnek majd.

Kapcsolódó cikk Kistestvért kap az MNV az állami vagyon eladásához vagy megsemmisítéséhez

Az MNV amúgy mostanában nagy lendülettel adja el az értékes állami ingatlanokat. Például több évnyi sikertelen próbálkozás után júniusban már sikerült eladnia az államnak az Andrássy út 73-75. alatti MÁV-székházat és a siófoki Erzsébet szállodát (korábban Hotel Aranypart) is. A csomagból a MÁV-székház 6,3 milliárd forintot, míg a siófoki szálloda 2 milliárd forintot ért az MNV értékbecslése szerint. Egyelőre még mindig nem ismert, hogy ki az új, közös vevő.