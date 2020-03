Elbúcsúzik két leánycégétől a Magyar Posta

Nincs jó formában a Magyar Posta, amit az is jelez, hogy még két leányvállalatától válik meg: ezúttal egy felnőttképzési és egy csomaglogisztikai cége került végelszámolás alá.

Sorra szűnnek meg a Magyar Posta leánycégei, ezúttal a MPTO Magyar Posta Takarék Oktatási Szolgáltató Zrt. (MPTO Zrt.) került végelszámolás alá még idén január 1-vel - derült ki nyilvános cégadatbázisokból. A felnőttképzéssel foglakozó postai cég honlapján ugyanakkor ennek semmi nyoma, de a végelszámolást szakszervezeti forrásból is megerősítették, valamint az MPTO a 2019-es beszámolóját is elkészítette a végelszámolás miatt.

"Az MPTO Zrt. teljes körű humánerőforrás-fejlesztési tevékenységet végez. Cégünk szakemberei 10-15 éve foglalkoznak felnőttek számára szervezett magas szintű szakmai képzésekkel és készségfejlesztésekkel, kapcsolódó kurzusok, tréningek szervezésével. Ez mintegy 1200 képzést, és 92 ezer végzett résztvevőt jelent évente" - olvasható a cég honlapján. A postai leánycég 2016-ban és 2017-ben nyereséges volt: 400-600 millió forintos bevétel mellett 50-140 millió forintos nyereséget hozott össze, de 2018-ban már veszteséges lett. A forgalma 200 millió forint alá esett és 29 millió forintos veszteséget kellett elkönyvelnie a kalandos történetű cégnek.

A Magyar Nemzet még 2016. májusában írt arról, hogy nyílt pályázat nélkül privatizálta az MPO Magyar Posta Oktatási Szolgáltató Kft. ötven százalékát a Magyar Posta, az új tulajdonos nem állt messze Spéder Zoltán akkor még Fidesz-közeli nagyvállalkozó üzleti körétől. Az állami irányítás alatt álló Magyar Posta vagyonkezelője 2015. október 28-án adta el a tulajdonában lévő, a belsős munka-társak képzésével foglalkozó MPO Kft. felét, a vételár azonban nem volt nyilvános. A kilencmillió forintos törzstőkéjű cég negyven százalékát megtestesítő, 3,6 millió forintos tulajdonrész a Takarékbankhoz (Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.), míg a tíz százalékot képviselő 900 ezer forintos rész a DOM-P Zrt.-hez került.

A posta vagyonkezelője (a Magyar Posta Vagyonkezelő Zrt.) így elvesztette irányító befolyását a cégben. Tavaly azonban mindent visszaállamosítottak: a Magyar Posta 2019. február 11-én visszavásárolta a Takarékszövetkezeti Bank 40, illetve a DOM-P Zrt.-ről Takarékinfó Zrt.-re átkeresztelt cég 10 százalékát. A visszavásárlás után egy évvel pedig most végelszámolás alá került a cég. A Pest Megyei Kormányhivatal 2020. február 11-én törölte is az MPTO felnőttképzési tevékenységét.

Ezzel egy újabb postai cég süllyed el, hiszen tavaly nyáron a Posta Paletta utalványforgalmazó (Posta Paletta Zrt.) is befejezte tevékenységét. Valamint a Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zrt. is minden ügyfelét és vagyonát tavaly október 21.-én átadta az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. kezelésébe és felfüggesztette valamennyi befektetési szolgáltatási tevékenységét. December óta pedig végelszámolás alatt áll. Nem lesz hosszú életű a Magyar Posta Zrt. hírlapkézbesítő leánycége, a Pohírker Postai Hírlapkereskedelmi Zrt., amelynek végelszámolással történő megszűnését december 4-én jelentette be az állami társaság.

Élt 3 évet

A leánycéget ugyanis 2018. áprilisában alapították 100 millió forintos alaptőkével, a legújabb tervek szerint azonban 2020-ban már törlik is. Szintén nem kívánja tovább működtetni a Magyar Posta Vagyonkezelő a 2017-ben alapított Magyar Posta Csomaglogisztika Kft.-t, amelyben pedig 2018-ban még 900 millió forintos tőkemelést hajtott végre. Bár az állami társaság a levelek helyett már inkább a csomagokban látja a jövőt, ez nem volt egy aktív cég, 2018-ban mindössze 39 millió forint bevétele volt.

Nagy gondban van a Magyar Posta, amit jól jelez, hogy a napokban levélben fordult az Európai Bizottsághoz (EB) Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter annak érdekében, hogy az egyetemes postai szolgáltatóknak garantálható legyen a feladataik ellátásához szükséges teljes körű kompenzáció. A Magyar Posta Zrt. az uniós szabályok értelmében piaci szereplőként működik, ezért 15 millió eurót - 5 milliárd forint - meghaladó támogatás csak egyedi eljárással adható, Brüsszel jóváhagyásával.

Milliárdos kompenzáció

Az elmúlt években jelentős változáson ment át a postai szegmens, és mivel humánerő­forrás-igényes területről van szó, így a munkaerőköltség változása jelentősen befolyásolja a szolgáltatás összköltségét. Miközben a posta 2017 és 2019 között mintegy 36 százalékos bérfejlesztést hajtott végre, nem emelhette megfelelő mértékben az egyetemes szolgáltatás árait, ezért a méltánytalan többletterhe folyamatosan nőtt. Mindezek miatt szükségessé vált az uniós irányelvben meghatározott kompenzációs mechanizmus felülvizsgálata annak érdekében, hogy a szolgáltatás hosszú távon is fenntartható maradjon.

A magyar állam a Magyar Posta Zrt.-nek méltánytalan többletteher jogcímen mintegy 13,4 milliárd forintot utalt át 2014 és 2017 között. A 2020-as költségvetés pedig 4,8 milliárd forintot szán erre a célra. Egyetemes szolgáltatóként az állami óriásnak ott is kötelező például postahivatalt fenntartani, ahol az piaci körülmények között veszteséges lenne. Az ily módon keletkező évi több milliárd forintos terhet a költségvetésből kompenzálják.