Eldőlni látszik a „diplomás minimálbér” sorsa, Nagy Márton kedden fontos embereket fogad

Egyre kisebb az esélye annak, hogy a közeljövőben megszűnik a köznyelvben csak diplomás minimálbérként emlegetett garantált bérminimum intézménye. A Világgazdaság azt írja, már a szakszervezetek, sőt a munkaadói oldal sem egységes abban a kérdésben, hogy erre a bérstruktúrabeli különbségre szükség van-e.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter keddre hívta hivatalába a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) állandó képviselőit. A Fidesz-közeli lap kormányzati körökből úgy tudja, a kormány is inkább megtartaná a jelenlegi struktúrát, ezt támasztja alá a nemzetgazdasági miniszter által egy eseményen bemutatott grafikon is, mely szerint 2030-ig biztosan megmaradna külön a miniálbér és a garantált bérminimum is.

2030-ig szinte biztosan megmarad a diplomás minimálbér intézménye

Fotó: Depositphotos

Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek vezetője emlékeztetett, 2027-re a minimálbérnek el kell érnie a rendszeres bruttó kereset 50 százalékát, a garantált bérminimum pedig egy 750 ezres munkavállalói kört érint, így ő

el tudja képzelni, hogy a minimálbérről most kötnek egy hároméves megállapodást, a garantált bérminimum mértékét pedig évente határoznák meg.

A szakszervezeti vezető szerint a Nagy Márton által felvázolt pálya alapján jövőre 12 százalékkal emelkedhet a minimálbér, a garantált bérminimum pedig 10 százalékkal. Ez esetben 2025. január elsejével

a kötelező legkisebb kötelező munkabér összege bruttó 298 816 forint,

a szakmunkás-minimálbér bruttó 358 600 forint lehet.

Az előbbi nettója 198 713 forint, az utóbbié 238 469 forint.