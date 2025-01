Elektromos Európa-bajnokság: negyedik helyen a magyar villanyflotta

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

A tisztán elektromos járművek száma tavaly 70 ezer fölé nőtt Magyarországon, ez több mint kilencszeres bővülést jelent 2020 eleje óta. A zöldautók lendületes terjedése nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a közlekedés kibocsátása üvegházhatású gázokból a korábbi évek emelkedése után 7,1 százalékkal esett vissza 2023-ban. A kormány két programban összesen 60 milliárd forinttal támogatja a klímabarát autózás térnyerését. A vállalatok 30 milliárd forintos keretből március végéig igényelhetnek állami hozzájárulást tisztán elektromos személygépkocsi, kisteherautó vagy kisbusz beszerzéséhez. A vidéki elektromos töltőhálózat fehér foltjainak felszámolását 28 milliárd forintos program ösztönzi az országos lefedettség fokozatos elérése érdekében – emlékeztetett a tárca. A tiszta és csendes járművek nemcsak a környezet megóvását szolgálják, üzemeltetésük és karbantartásuk is olcsóbb, mint a hagyományos hajtású autóké. A kapcsolódó iparfejlesztések erősítik Magyarország versenyképességét, érdemben előmozdítják a gazdasági növekedést.

A növekedés különösen azért fontos eredmény, mert uniós átlagban decemberben (-10,2 százalék) és 2024 egészében (-5,9 százalék) is csökkenést jelez a statisztika. A minisztérium szerint a jövő a zöldenergiáé. Magyarország élenjáró szerepre tör a termelésében és a tárolásában az otthonokban, az ipartelepeken és a gépjárművekben.

Az európai autógyártók szakmai képviseleti szervezete (ACEA) friss adatközlése szerint tavaly decemberben Csehország, Görögország és Málta e-járműparkja nőtt a legnagyobb arányban a megelőző év azonos időszakához képest. Rögtön utánuk következik Magyarország, a kimutatás alapján 2024 végén 77,6 százalékkal több elektromos személygépkocsit helyeztek forgalomba, mint 2023 decemberében. Magyarország az éves összevetésben is negyedik a közel másfélszeres (47,7 százalékos) gyarapodással. Itt Málta, Csehország és Ciprus a dobogósok sorrendje – közölte kedden az Energiaügyi Minisztérium.

