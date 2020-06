Élet a karantén alatt: kihívásokkal tűzdelt időszak volt a távmunka

Nesze neked, videókonferencia

A távmunka hasznosságát már évek óta hajtogatják úton-útfélen, de a koronavírus hatására hirtelen az egész világ rákényszerült arra, hogy gyakorlatban is megtanuljon együtt dolgozni személyes jelenlét nélkül, felhasználva ehhez az internet minden adottságát. Az egyértelmű, hogy a home office (otthoni munkavégzés) sokkal nagyobb nehézségeket jelent, mint azt elsőre bárki gondolta, így a jelenlegi helyzet számtalan kihívást tartogat a munkavállalóknak.

Szerkesztőségi szinten is túl vagyunk már néhány videókonferencián, és ugyan az egyértelművé vált, hogy a hazai cégek kultúrájából még hiányzik az online meetingek etikettje, azért sikerült lebonyolítanunk egy-egy megbeszélést.

A hirtelen elképesztően népszerűvé váló videókonferenciás Zoom esetében komoly biztonsági problémák merültek fel már egy éve is, mikor a Dropbox által fizetett etikus hackerek olyannyira könnyedén átcsusszantak a cég biztonsági hálóján, hogy a Mac-es felhasználók gépei felett is át tudták venni az irányítást. Az akkoriban még csak nagyrészt a Szilícium-völgyi cégek körében alkalmazott oldal most a világjárvány hatására milliók eszközévé vált, és csúcstechnológiás megbeszélések mellett most például a családi vacsorákat és a baráti sörözéseket is ezen a platformon bonyolítják le.

A megnövekedett forgalommal egyelőre nehezen birkózik meg a cég, ráadásul folyamatosan egyre komolyabb biztonsági hibák kerülnek napvilágra, nemrég amerikai iskolák tanóráit támadták meg trollok, akik a tananyagot pornófilmekre cserélték, míg a dark weben olyan programokat is árulnak, amellyel a megbeszélésébe bekapcsolódók gépei felett lehet átvenni az irányítást. A vállalaton így egyre komolyabb a nyomás, hogy sürgősen oldják meg a biztonsági hibákat.

A Zoom alternatívája lehet a Google Meet, amely egy fokkal megbízhatóbban működik, ám a hosztnak mindenképpen szüksége lesz egy havidíjas G Suite előfizetésre a konferencia lebonyolításához.

A Jitsi egy nyílt forráskódú ingyenes videókonferencia szoftver, amely kifejezetten komoly biztonsági hálóval rendelkezik, ezért talán ez lehet a legmegbízhatóbb opció a cégek számára (mi a mobilalkalmazást is leteszteltük, amely egy 4G-s kapcsolaton keresztül is teljesen működőképes volt), viszont kisebb gyermekbetegségek itt is akadnak.

A koronavírus nagyon komoly kihívás elé állította az ilyen típusú alkalmazások fejlesztőit, hiszen amellett, hogy a szervereknek a jelentősen megnövekedett forgalmat is ki kell szolgálnia, és ahogy a kényszerű „szobafogság” egyre hosszabbra nyúlik, a céges adatok megszerzéséért indított hackertámadások is gyakoribbá válhatnak.

Az már a munkavállalónak jelent komoly problémát, hogy munkájának hatékony elvégzéséhez nem biztos, hogy meg tudja teremteni a technikai feltételeket, legyen szó itt akár arról, hogy lassabban megy a munkavégzés laptoppal, mint egy nagy monitorral és normális billentyűzettel, vagy éppen az internetkapcsolat hiányosságáról.

Azt mi is megtapasztaltuk, hogy nem mindenki van arra berendezkedve, hogy olyan netkapcsolata legyen, ami napi 10-14 órás használatot is elbír kiegészítő adat vásárlása nélkül. A céges telefon nem mindenhol alapvetés, így a dolgozóknak plusz költséget jelenthet, hogy a saját készülékén keresztül bonyolítja a munkahelyi hívásokat is.

Megszűnt a munkaidő és a magánélet szétválasztása

A cikk megjelenésekor másfél hónapja vezették be a kijárási korlátozásokat Magyarországon, amely alapjaiban forgatta fel a dolgozók mindennapjait. A munkahelyre bejárni megadott időpontra, és az ott eltöltött idő sokkal világosabbá tette azt, hogy hánytól hányig tart egy munkanap, míg most ez a kontroll részben elveszett.

A jelenlegi rendszer legnagyobb kihívása, hogy ebben a helyzetben miként ellenőrzi a főnök a beosztottat: reggel hány órakor ül le a laptop elé, megvan-e az a munkaidő, amit normál körülmények között ledolgozna?

Ugyanakkor a szabadabb időbeosztás jelenthet több feladatot is, mivel „úgyse tud most sehova menni a beosztottam” – gondolhatják a munkáltatók, ezért előfordulhat, hogy átgondolatlanul, bármikor ráírunk a kollégákra egy-egy apróság miatt akár az éjszaka közepén is.

Kell a napi rutin

A közösségi távolságtartás és az otthoni munkavégzés egyik legnagyobb pozitívuma, hogy a szokásos munkaidőtől eltérő időszakban is lehet dolgozni, viszont ha nem alakítunk ki egy napi menetrendet, könnyen előfordulhat, hogy reggeltől késő estig a monitor előtt ragadunk. Ajánlott meghatározni, minden nap hánytól hányig dolgozunk, mikor iktatunk be szüneteket.

Mindez összességében azzal jár, hogy sokkal hajlamosabb is lehet a dolgozó lazábban venni a munkaidőt, ha otthonról dolgozik. Berak egy mosást, leugrik a boltba, feldob valami ebédet, kitakarít, hiszen úgysem látja a főnöke.

Az otthoni munkavégzés másik fontos pontja a hatékonyság kérdése, hiszen nem mindenkinek és minden feladatra jó a home office. A távmunka egyszerre lehet hatékony és a munkafolyamatokat lassító tevékenység is, stresszhelyzetet növelő és csökkentő forma.

Azoknak, akiknek a munkahelyen eltöltött idő nehézséget jelent, előnyös lehet az otthoni munkavégzés, mivel nem kell a munkahelyen a kollégákkal, a vezetőkkel tölteni a munkaidőt, és csökkenhet az esetleges konfliktushelyzetek kialakulásának száma, kevesebb lehet az olyan helyzet, ami stresszt okoz. A biztonságot jelentő otthoni környezetben nőhet egyes dolgozók teljesítőképessége. Vagy pont fordítva.

Azt tapasztaltuk, hogy hiányoznak a személyeses megbeszélések, a másik fél reakciója, a kontrollált környezet, és az azonnali szóbeli visszacsatolás lehetősége.

Az interperszonális kommunikáció helyébe az emailek és a chatelések léptek, és a beszélgetésekből részben eltűnt az emberi tényező, hiszen írásban nem léteznek arckifejezések és hangsúlyok. Az elsőre durvának és nyersnek ható mondatokat sokkal könnyebb félreérteni, és egy-egy kifakadás is súlyosabbnak hathat, mintha szemtől-szembe állnánk a kollégákkal. Ráadásul így sokkal lassabban lehet reagálni az írásbeli megkeresésekre, mintha szóban odaszólna valaki az iroda egy másik pontjából. Nem látni, hogy a másik fél mint csinál, lehet, épp nincs is a számítógépe előtt, és csak a levegőbe kiabálunk.