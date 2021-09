Elkerülhetetlen az iparűzési adó újragondolása

Jövőre még beleférne az iparűzési adó megfelezése, érdemes rajta elgondolkodni, de a döntéssel meg kell várni, hogy mit hoz a járvány negyedik hulláma – mondta el a Népszavának Parragh László. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke. Az iparűzési adó felére csökkentése jövőre is segítené a vállalkozásokat, hiszen többet költhetnének fejlesztésre, ráadásul az önkormányzatok sem utasították el egyhangúan, fűzte hozzá Parragh László.

Kapcsolódó cikk Sok vállalkozás jelezte már, hogy élni kíván az iparűzési adóelőleg felezésével Az érintett kkv-k jelentős többsége, mintegy 340 ezer vállalkozás, el is küldte az erről szóló nyilatkozatát.

Az iparkamarai elnök ismét előhúzta régi érvelését, miszerint a jelenlegi iparűzési adórendszer nem igazságos. Van egy ipari centrum, amely egymaga fölözi le az ott megtelepedett gyárból származó nyereséget, miközben az ott dolgozók nem csupán ott élnek, hanem a közeli településeken is, de azok mégsem kapnak semmit. Az elnök szerint az iparűzési adót jobban szét kellene teríteni. A jelenlegi rendszer nem segíti a gazdaság fejlődését és az önkormányzatok számára sem kedvező, így ezt előbb-utóbb ki kell dobni és egy új rendszert alkotni. Ugyanakkor azt is jelezte, hogy ki kell várni a választásokat, mivel most nem lehetne erről korrekt szakmai vitát lefolytatni, hiszen rögtön a politikai csatér közepére kerülne az erről szóló elképzelés.

Az iparűzési adó csökkentése és elvonása ellen leghangosabban felszólaló Fővárosi Önkormányzat természetesen más állásponton van. A Népszavának Kiss Ambrus, főpolgármester-helyettes azt nyilatkozta, hogy nehezen lesz alátámasztható az iparűzési adó megfelezésének jövő évi fenntartása, különösen annak fényében, hogy az állam az idén nominálisan több adót szedett be, mint például a válság előtt, miközben az önkormányzatok ebből származó bevételeit erőteljesen csökkentette.

A főpolgármester-helyettes szerint egy jobb világban az iparűzési, illetve a társasági adó átalakítása szakmai, versenyképességi kérdés lenne, de Magyarországon kényszerítő és fegyelmező eszköz. Ha az ipa beolvad a nagy közös kasszába, akkor évente lesz döntés az elosztásáról, mint a szociális hozzájárulás esetében, amit az egészségügyi kassza és a nyugdíjalap között osztanak meg. Ez politikailag teljesen kiszolgáltatottá tenné az önkormányzatokat.