Előbb Orbán Viktor átadta az alagutat, majd Szíjj László megvette az alagútfúró céget

A NER oszlopos tagjaként jegyzett Szíjj László központi cége, a Duna Aszfalt Zrt. megvette a cseh hátterű Subterra-Raab Kft.-t. A kapcsolat nem új: a milliárdos cégei korábban konzorciumi partnerként dolgoztak együtt az út-, híd- és alagútépítő társasággal. A tranzakciót már engedélyezte is a Gazdasági Versenyhivatal (GVH).

A hivatal a CERHA HEMPEL Dezső és Társai Ügyvédi Iroda által képviselt Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zrt.-nek a Subterra-Raab Kft. feletti közvetlen egyedüli irányításszerzésével megvalósuló összefonódás tárgyában vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn

– hangzik a GVH döntése.

Már az ügyvédi iroda is érdekes választás. Lapunk írta meg 2023 őszén, hogy jól megfizetett globális jogász hálózat segíti az Orbán-rendszert. Ez továbbra is igaz: a Cerha Hempel Közép- és Kelet-Európa egyik vezető társasági ügyvédi irodája, amelynek központja Bécsben van. A Rogán Antal kabinetminiszter alá tartozó Nemzeti Koncessziós Iroda is szerződött már a Cerha Hempel Dezső és Társai Ügyvédi Irodával gyorsforgalmi utak üzemeltetésével kapcsolatos közbeszerzési jogi tanácsadásra. Az ügyvédek most Szíjj László cégbirodalmának terjeszkedését segítették elő.

Átfúrtak egy dombot az autóúthoz

A Subterra-Raab Kft. anyacége, a cseh Metrostav Európa egyik legnagyobb alagútépítő cége. A Subterra-Raabbal pedig Szíjj Lászlónak bőségesen vannak tapasztalatai.

Tavaly december közepén készült el az M85-ös autóút építésének egyik leglátványosabb része, az M85 Sopron-Észak (Fertőrákos) csomópont – Sopron országhatár szakaszon megvalósuló Bécsi-dombi alagút és a hozzá kapcsolódó 2x2 sávos gyorsforgalmi út. Maga Orbán Viktor miniszterelnök vágta át ünnepélyesen a nemzeti színű szalagot az átadón.

Nem marad más hátra, minthogy az M85-ös új szakaszát átadjam Önöknek, és köszönetet mondjak mindenkinek, aki részt vett az építésében. Köszönjük!

– fogalmazott a kormányfő.

A bruttó 67,2 milliárd forint értékű fejlesztés részeként a Bécsi-dombi alagút az első olyan magyarországi gyorsforgalmi úti alagút, amely teljes egészében állami beruházásban valósult meg. A kivitelezést az SDD Konzorcium (Dömper Kft., Subterra-Raab Kft., Pannon-Doprastav Kft.) végezte.

A Dömper Kft. és a Pannon-Doprastav Kft. 2022-ben került Szíjj László csoportjához. Az ünnepélyes átadón pedig már tudhatták a felek, hogy a NER bekebelezi a cseh hátterű Subterra-Raab Kft.-t is, hiszen a GVH-hoz december 3-án érkezett be a kérelem. A csehek nagyon értenek az alagutakhoz. A G7.hu írt arról, hogy a győri fiókteleppel rendelkező Subterrát a hatvanas években alapították, az építőipari cégnek Csehország és Magyarország mellett Németországban és Svédországban is van érdekeltsége. A cégcsoportot 2004-ben vásárolta fel a legnagyobb cseh építőipari óriás, a Metrostav-csoport. A Metrostavot még 1971-ben alapították meg egy állami cég leányaként, azzal a céllal, hogy az egyik prágai metróvonalat építsék meg.

Stabil céggel gyarapodott Szíjj László birodalma: a Subterra-Raab Kft. 2023-ban 7,1 milliárd forintos forgalom mellett 146,5 millió forintos nyereséggel zárt. A csehek csak a győri fióktelepet adták el, a magyarországi központi cégüket, a Subterra a. s. Magyarországi Fióktelepet megtartották. Ennek megszerzése már nagyobb falat lenne, hiszen 100 milliárd forint feletti éves bevétellel rendelkezik.