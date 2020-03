Elrendelte az EU a beutazási tilalmat

Csak uniós állampolgárokat enged be a területére az államszövetség a következő 30 napban.

A következő 30 napban csak EU-s állampolgárok utazhatnak be az Európai Unió területére a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében, jelentette be kedden este Charles Michel, az Európai Tanács elnöke, illetve Angela Merkel német kancellár, írja az index.hu Eurológus rovata. A korlátozás a brit állampolgárokat nem érinti, mert a Brexittel együtt is év végéig uniós polgároknak számítanak.

Michel azt is kijelentette, hogy ezzel együtt minden uniós állampolgárnak segíteni fognak a hazatérésben.

Arról, hogy hamarosan lezárják az EU határait, már hétfőn lehetett tudni, előbb sajtóhír, majd Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke bejelentése nyomán, ezekről a fejleményekről írtunk is.

Az Eurológus szerint a beutazási korlátozást szigorúan véve nem az EU rendeli el, mivel erre nincs jogköre, hanem az uniós országok koordinálják a lépéseiket. "Most a tagállamokon van a sor, hogy bevezessék az intézkedéseket" - jelentette ki Von der Leyen az uniós vezetők keddi, rendkívüli videókonferenciája után.

(index.hu/Eurológus)