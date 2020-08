Emelné a temetés árát a fővárosi önkormányzat

Július elején számoltunk be arról, hogy a szociális temetkezés 2021. január 1-je helyett 2022. január 1-jén lép életbe. De az új dátum sem kőbe vésett. A vonatkozó jogszabály hatályba lépésének dátumát ugyanis évről évre halasztja a kormány, a késlekedés oka azonban a mai napig nem ismert. Még törvényjavaslatok indoklásában sem tér ki a kormány arra, miért tolja ki mindig a hatályba lépés dátumát.

