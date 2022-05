Engedhet Orbán Viktornak az Európai Bizottság

Az úgynevezett hatodik szankciós csomag kapcsán immár több hete vitáznak az Európai Unió vezetői. A Bizottság nagyon szeretné, ha a tagállamok jóváhagynák, ám néhányan ellenzik az abban szereplő egyik intézkedést, az orosz olaj embargóját. A Guardian írása szerint olyan kompromisszum körvonalazódik, amelyet korábban a magyar kormány követelt. A tiltás ugyanis a tankereket érintené, ám a vezetéken szállított olajat nem, így vélhetőleg Magyarország, Szlovákia és Csehország részéről is elfogadható lenne az intézkedés. A három állam ugyanis nem rendelkezik tengerparttal, miközben nagyon magas olajból az orosz kitettségük, az ellátás pedig jórészt a szocialista időkben épül Barátság-kőolajvezetéken történik.

Kapcsolódó cikk Ezek Magyarország opciói az olajembargóval kapcsolatban A Politico összeszedte a lehetőségeket.

Mint arról lapunk is többször beszámolt róla Orbán Viktor és Szijjártó Péter is többször beszélt arról az elmúlt hetekben, hogy az orosz olajról való lemondás egy atombombával érne fel a magyar gazdaság számára. Ez ugyan ilyen formában nem igaz, de tény, hogy időbe és pénzbe kerülne az orosz olaj kiváltása a Mol számára. Az elmúlt hetek a Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen és a Macron elnök is győzködte a magyar kormányfőt. Lenne ugyan elvi lehetőség a magyarok nélkül is megállapodásra, ám ezt vélhetőleg az EU vezetői nem akarják.

Kapcsolódó cikk Olajembargó: üzentek Magyarországnak Továbbra is elérhető a megállapodás az Európai Unió tagországai között arról, hogy a közösség együtt vezessen be embargót az orosz kőolajra - közölte Robert Habeck német alkancellár, gazdasági miniszter.

A felek közötti vita pedig azzal fenyeget, hogy beárnyékolja hétfőn és kedden Brüsszelben tartandó EU-csúcstalálkozót, amely hivatalosan az Ukrajna gazdasági, politikai és humanitárius támogatásáról, valamint a globális élelmiszer-ellátási válságról szól majd.