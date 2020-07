ENSZ: legalább 83 millió ember jut éhinségre a világjárvány miatt

De 132 millió is lehet a számuk, és ez még csak óvatos becslés. Persze az emberek nem csak a koronavírus miatt éheznek, tavaly anélkül is 690 millió fő szenvedett súlyos alultápláltságtól.

"A kínaiak a világ népességének egyötödét teszik ki, így az innen érkező adatok súlyosan befolyásolják a végső becsléseket" - magyarázta Meilland, aki azt is elmondta, az új számításoktól függetlenül világos, hogy 2014 óta nőtt az alultápláltság mértéke.

A szakértő azt is elmondta, hogy a világszervezetnek újra meg kell vizsgálnia az éves kimutatásait 2000-től, egyebek mellett a Kínából érkező új adatok miatt, így a számok vélhetően magasabbak lesznek.

A hétfői jelentés a pandémia okozta gazdasági válság miatt éhínségre jutó emberek számát 83 és 132 millió közé teszi, ám Meilland szerint még ez a szám is csupán óvatos becslés.

Rámutatott arra is, hogy e becslések még nem is számoltak a koronavírus-világjárvánnyal, amely mind egészségügyi, mind pedig élelmiszer-ellátási szempontból megrázta a világot.

