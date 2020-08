Erős lehet az őszi szezon is a belföldi turizmusban

Rasztovics Dávid erősödő nemzetgazdasági bástyának nevezte a vidék Magyarországát, ahol július végétől szinte teljes kapacitáson futnak az egyes turisztikai térségek. Ugyanakkor azt is megemlítette, hogy a megszokottnál fokozottabb utószezoni kereslet és a kapacitáson felül kiszolgált embertömeg a kevésbé felkészült helyeken hátrányt, a kiszolgálás minőségének romlását is jelentheti, ezért szerinte jól tervezett, többirányú, gyors reakciókra képes szisztémát kell kialakítani az ágazatban, még az őszi szezon beköszönte előtt.

Ahogy Európa más fővárosai, Budapest is jobban megszenvedi a külföldi turisták hiányát, a fővárosi piac sorsát erre az évre a diszkont-légitársaságok csökkentett járatszáma már megpecsételte az újranyitás után. A külföldi turisták költéseit a Budapestre egyre sűrűbben szabadidős szándékkal utazó magyar vendégek növekvő kiadásai sem pótolják, ezért a szakember szemléletváltást sürgetett, hogy a korábban fővárosközpontú iparág közösen, minden piaci szereplő érdekeit szem előtt tartó együttműködésben tudjon megfelelő válaszokat adni.

A lapnak a Digitális Turizmus Zrt. vezérigazgatója, Rasztovits Dávid kifejtette, a külföldi utak mellőzésére vonatkozó kormányzati felhívás rossz hír ugyan a már befizetett őszi utakra készülő magyaroknak, újabb lehetőséget jelent ugyanakkor az ágazatnak, főként vidéken, ahol a hosszú hétvégéken, az iskolai szünetekben magasabb foglalási arány és szobakihasználtság jelentkezhet ősszel is.

