Erősebb csökkenésre váltanak a lakásárak még idén

A makro adatok közül figyelmeztető jeként beszélt a második negyedévben drámai módon visszaesett nemzeti össztermékről , a csökkenő beruházásokról, a növekvő inflációról. A koronavírus-járvány miatti újabb korlátozások is visszavetik az ingatlanpiac épphogy csak beindult szekerét. Közben kisebb-nagyobb elbocsátások kezdődtek és ősszel továbbiak várhatók, a gazdaság ugyanis mostanában érzi igazán a tavaszi leállás negatív hatásait. A munkaerőpiaci helyzet sem javul, ráadásul a tavasszal munkájukat elveszítők tömegeinél mostanában futott ki a háromhavi segély-időszak és semmi hír nincs a cégeknek adott bértámogatás folytatásáról.

A makrogazdasági mutatók egyre határozottabban jelzik, hogy szűkül a mozgástere azoknak, akik eladóként jelennek meg a lakáspiacon, de a kiskereskedelmi egységek és az irodák esetében is erős lassulás érzékelhető, a szereplők egyöntetűen sokkal óvatosabbak, mint akárcsak 3-4 hónappal ezelőtt, s ez oda vezetett, hogy hosszabb ideig tart egy-egy tranzakció, nagyobb az áralku mértéke. Utóbbi a lakáspiacon különösen a paneleknél emelkedett, a rossz állapotú, lelakott paneleket 15-30 százalékkal is olcsóbban kell árulni, mint ahogy azt – elrugaszkodva a valós kereslettől a tulajdonos eredetileg szerette volna – hangsúlyozta a szakértő a Klubrádió adásában.

