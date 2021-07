Mindjárt meglesz a 5,5 millió első oltott, őszig elrakhatjuk a maszkokat

Ma reggeli rádióinterjújában jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, hogy maholnap elérjük a 5,5 millió első oltottat, így ezt követően már a tömegközlekedési eszközökön, illetve a boltokban sem kell majd maszkot hordanunk, valamint nem lesz szükség a védettségi igazolvány bemutatására a vendéglátóhelyeken, szálláshelyeken, előre váltott kulturális eseményeken - közölte a kormányfő.

Nagyon mélyre a szekrényben azért ne pakoljuk el a textileket, és más anyagból készült maszkokat, mert Orbán Viktor arról is beszélt, hogy szakemberek szerint szeptemberben, októberben ide is elér a járvány negyedik hulláma. Amit az oltottak könnyebben fognak átvészelni, mint a be nem oltottak.

Azt is elárulta, hogy tegnap sem vesztettünk el egy honfitársunkat sem a Covid miatt (szerencsére ez volt a helyzet szerdán is). Kórházban 77 embert kezelnek, közülük 22-en vannak lélegeztetőgépen. Az interjúban nem hangzott el, hogy mennyien fertőződtek meg tegnap a koronavírussal. Egy nappal korábban 32 új fertőzöttet regisztráltak. Akkori adatok szerint 116 koronavírusos beteget ápoltak kórházban, közülük 20 beteget lélegeztetőgépen.