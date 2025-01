Európa legnagyobb napelemparkja épül a magyar-román határ mellett

A Monsson Trading a megújuló forrásokból származó energia termelésére és energiatárolásra szakosodott Monsson Group tagja, amely egy román származású svéd üzletember tulajdonában van. A cégnek több napelemparkja és szélerőműve van Romániában, energiatárolói kapacitással is rendelkezik. A Monsson Trading 2023-ban 926 millió lej (mintegy 77 milliárd forint) árbevétel mellett 98,8 millió lej (megközelítőleg 8 milliárd forint) nyereséget ért el – írja az economica.net, amelyet az MTI szemlézett.

A Monsson két másik napelempark létrehozását is tervezi Arad megyében, Kisjenőn (Chisineu Cris) és Mácsán (Macea). Ezeknek a tervezett beépített teljesítménye összesen mintegy 800 MW.

A Monsson Trading 2022-ben jelentette be, hogy a kontinens legnagyobb napelemparkját kívánják kialakítani Arad megyében, a román-magyar határ közelében. Az 1064 hektáros létesítmény beépített teljesítménye 1044 megawatt (MW) lesz. A beruházás becsült értéke 800 millió euró.

