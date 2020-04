Európában több mint 94 ezren haltak meg a koronavírus miatt

Ukrajnában az elmúlt napokban folyamatosan gyorsul a fertőzés terjedése. Moszkvában az összes vírusos légúti fertőzöttet Covid-19 gyanújával fogják kezelni, és kiterjesztik rájuk a bírságolást is a hatósági házi karantén megsértéséért.

Újabb szigorításokat vezettek be a nyugat-balkáni országokban az ortodox húsvéti hétvégére: kijárási tilalommal és a liturgiák látogatásának tiltásával igyekeznek megakadályozni, hogy az ünneplés további új típusú koronavírus-fertőzésekhez vezessen.

Belgiumban pénteken átlépte az ötezret a halálesetek száma, a vírus terjedése továbbra is töretlen, a fertőzések száma 1329 új esettel 36 138. Hollandiában közel 30 500 fertőzöttet tartanak nyilván, a halottak száma 181-gyel 3315-re nőtt.

Svájc kormánya pénteken továbbra is nagy óvatosságra intette a lakosságot a koronavírus-járvány miatt, jóllehet csütörtökön több szigorítás enyhítését jelentette be. Az országban pénteki közlés szerint 1059-en haltak meg a járvány miatt, az előző 24 órában 42-en. Az újabb, bizonyítottan koronavírustól fertőzöttek száma 346-tal nőtt, ami jóval kevesebb, mint a járvány csúcspontján.

Nagy-Britanniában péntekre átlépte a 14 ezret a járvány halálos áldozatainak a száma, eddig 14 576-an haltak meg a Covid-19 nevű betegségben. Egy szakértő ugyanakkor nem zárta ki, hogy az országban akár 40 ezer halálos áldozata is lehet a járványnak, és túl lassúnak nevezte a kormány reagálását a járványra.

Olaszországban nagymértékben csökkent az egy nap alatt diagnosztizált fertőzöttek száma, a halottaké még mindig magas, ez utóbbi egy nap alatt 575-tel nőtt és elérte a 22 745-t. Az új fertőzöttek száma viszont több mint harmadára csökkent, és a járvány kezdete óta most a legmagasabb - 2563 - a napi új gyógyultak száma, amely így túllépte a 42 ezret. Az új fertőzöttek száma 355 volt az egy nappal ezelőtti 1189-hez képest. Az aktív fertőzöttek száma elérte a 106 962-t.

Spanyolországban jelentősen nőtt a fertőzöttek és az elhunytak száma, egy nap alatt egy nap alatt 5252-vel, illetve 585-tel, a SARS-CoV-2 vírust eddig 188 068 esetben mutatták ki. A halálesetek száma 19 478, 72 963-an pedig meggyógyultak. A napi jelentésből egyelőre hiányoznak az idősotthonokban és szociális intézményekben megfertőződöttek, illetve elhunytak adatai, amelyek becslések szerint ez akár több ezerrel is növelheti a halálesetek számát.

