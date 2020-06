Ez is eljött: már annyit ér a román bér, mint a magyar

Egészen megdöbbentő statisztika érkezett arról, hogy az elmúlt évek hatalmas bérrobbanása után mennyit is ér nemzetközi viszonylatban a magyar átlagos nettó bér.

Összefoglalva tehát a gyenge forint miatt nemzetközi viszonylatban nem tud megmutatkozni a hazai szinten kiemelkedő bérrobbanás valós mértéke. Ez azonban a kormány politikájának kedvező fejlemény. Míg ugyanis határainkon belül a forintban számított változás kiváló propaganda alapanyag, addig nemzetközi szinten rendkívül olcsó maradt a magyar munkaerő. Ezzel a ténnyel - és egyéb támogatásokkal, kedvezményekkel - továbbra is erős lobbiereje maradt a kormánynak, ha beruházást tervező nemzetközi nagyvállalatok hazánkba csábításáról van szó.

Az egy dolog, hogy mennyi az átlagos nettó bér nominálisan, az viszont egyáltalán nem mellékes, hogy az adott összeg mennyit is ér valójában az országra jellemző árszínvonal mellett. Lehet ugyanis, hogy hiába magasabb egy országban az átlagos bér, de olyan drágán lehet például bevásárolni, hogy a magasabb fizetésből valójában kevesebbre futja, mint egy alacsonyabb átlagos nettót regisztráló országban.

Mostanra a magyar dolgozóknál kevesebb éves fizetést már csak Romániában (7600 euró) és Bulgáriában kapnak (6030 euró). Egy év alatt Lettország előzte be hazánkat, köszönhetően a közel 10 százalékos béremelkedésének.

Ha az euróban, ha a forintban mért növekedést vesszük, nagy elégedetlenkedésre azért mégsincs ok. Ezt azonban már egyáltalán nem állíthatjuk akkor, ha megnézzük, a tagállamok sorában mire elég ez az évi 9079 euró.

Az országok sorát nézve látható, hogy a gyenge forint ebből a szempontból mennyire elveszi hazánk előnyét a nemzetközi bérversenyben. Igaz, egy másik oldalról, a vállalkozó réteg szemszögéből megközelítve előnyös is lehet hazánk, pontosabban a magyar gazdaság számára. A nálunk beruházást tervező cégek ugyanis sokkal kisebb többletteherre számíthatnak: a forintban mérve magasabb emelkedést nemzetközi viszonylatban ellensúlyozza, enyhíti a fizetőeszközünk gyengesége.

Magyarországon 2019-ben is folytatódott a lendületes béremelkedés, mint azt a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) korábban közölte, az átlagos nettó bér 11,4 százalékkal lett több az év egészét tekintve. Bár hazai viszonylatban impozáns a növekedés mértéke, mint az a friss uniós statisztikából kiderül, nemzetközi viszonylatban már nem volt elég a szép eredményekhez.

