Fegyverrel rohamozták volna meg a német parlamentet a most letartóztatott összeesküvők

Államcsíny tervezésével gyanúsított szélsőjobboldaliakra csapott le a rendőrség szerdán Németországban.

A német biztonsági szervek történetének egyik legnagyobb szabású műveletében háromezer rendőr és terrorelhárító bevetésével tizenegy tartományban, egyszerre 130 helyszínen tartottak házkutatást kora reggel.

