Felcsútot a koronavírus-járvány sem tudta megrengetni

Tehát bár a nyilvántartott álláskeresők számának növekedési mértéke, a 43 százalék sokkolóan hathat, valójában az alacsony bázis és a munkaerőpiac méretét tekintve mégsem utal arra, hogy érzékenyen érintette volna a járvány miatti válság a települést. Az 1277 dolgozni képes személy közül ugyanis mindössze 33-an vannak állás nélkül, ami kiemelkedően jó aránynak nevezhető. Nemcsak most, a válság idején, hanem még békeidőben is.

Ez a rózsás helyzet azonban könnyen és hamarosan megváltozhat. Közmunkát ugyanis csak annak ajánlanak fel, akinek már lejárt a három hónapos álláskeresési járadékra való jogosultsági ideje; a koronavírus-járvány következtében első körben munkanélkülivé válók csak júliusban állhatnak be az állami foglalkoztatási programokba.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!