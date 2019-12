Felszámolnák a pofátlan polgármesteri szabadsághalmozást

Józsefváros új vezetése változtatna azon az igazságtalan és általuk jogszerűtlen gyakorlaton, miszerint a települési önkormányzatok polgármesterei és alpolgármesterei hatalmas összegeket vesznek fel választási vereségük után szabadságmegváltás címén. Mint arra Pikó András a józsefvárosi polgármester mai sajtótájékoztatóján emlékeztetett: az előző képviselőtestületi ülésen élénk politikai vita alakult ki a leköszönt polgármester és alpolgármesterei szabadságmegváltásának ügyében, főként azt feszegetve, hogy mennyire jogszerű, szabályos és igazságos ez az eljárás. A testület végül a napirendi pont halasztásáról döntött.

Pikó András ezzel párhuzamosan belső vizsgálatot indított annak kiderítésére, hogy vajon szabályosan, a törvényi előírásokat betartva került-e sor a szabadságkiírásokra és szabadságkiadásokra. A vizsgálat eredményét ismertetve a polgármester elmondta, hogy a 2018-ban időközi választáson polgármesterré választott Sára Botond arra az évre nem terjesztett elő szabadságra vonatkozó ütemtervet, így azt nem is fogadhatta el a testület.

Sára korábban Kocsis Máté jobb keze, majd alpolgármester lett. Így senkit nem ért váratlanul, hogy a Fidesz-KDNP őt jelölte a 2018-as országgyűlési választáson mandátumot szerző, így összeférhetetlenség miatt a polgármesterségről lemondó Kocsis helyére. Akkor sikerült is győznie a civil Győri Péter ellenében, de az ellenzéki összefogás által támogatott Pikót már nem sikerült maga mögé utasítani.

A vereség után úgy döntött, hogy képviselői mandátumát sem veszi fel. A szabadságmegváltásról viszont nem mondott le. Sára Botond a 83 nap után bruttó 3,8 millió (nettó 2,53 millió) forintra jogosult. De két alpolgármestere is jelentős összegre számít ezen a címen. Sántha Péterné leköszönő alpolgármesternek a 87 nap után bruttó 3,59 millió forint (nettó 2,39 millió) jár, míg Görhöny Ádám alpolgármesternek 31 nap megváltásakéntt bruttó 1,31 milliót (nettó 873 ezer). A három városvezető összesen bruttó 8,7 milliót kap, amelyet még terhel mintegy 1,5 millió forint munkaadói járulék. Így több mint 10 millió forintot kénytelen kifizetni az általános tartalék terhére a kerületi önkormányzat.

A szabadságok ilyen mértékű gyűjtésére a polgármesterekre vonatkozó jogszabályokban rejlő ellentmondások adnak lehetőséget. A polgármesterek szabadságát a testület hagyja jóvá, míg az alpolgármesterekét a polgármester. A szabadságolás ütemtervét a testületnek el kell fogadnia, az attól való eltérést előre be kell jelenteni és az egyik jogszabályi rendelkezés szerint a következő év márciusáig ki kell venni, különben elvész. Egy másik törvényhely viszont azt mondja ki, hogy a ki nem vett szabadságot a tárgyévihez hozzá kell adni – hívta fel a figyelmet Pikó András.

Sára Botond és helyettesei azonban nem készítettek ütemezést és azt sem tudni, hogy mennyit vettek ki és mennyit nem. Ráadásul Sára az alpolgármesterként ki nem vett szabadnapjait most polgármesteri fizetéssel számoltatná el. Pikó ezt önmagában is vitathatónak tartja, míg a rendelkezések közötti ellentmondásból fakadó szabadsághalmozási lehetőséget végtelenül igazságtalannak. Az ilyen kiváltáság nem jár az egyszerű munkavállalóknak, hiszen ők egyszerűen elveszítik a ki nem vett szabadnapjaikat. Bízik benne, hogy a kormánypárt igazodik Gulyás Gergely kancelláriaminiszter ígéretéhez, miszerint támogatnák a központi közigazgatásban korábban felszámolt szabadságtartogatási rendszer megszűntetését az önkormányzatoknál is. A jelenlegi városvezetés mindenesetre a jövőben nem kíván élni ezzel a kiváltsággal.

A törvény szándékával ellentétes a polgármesterek szabadsághalmozása, amellyel sokan teljesen tudatosan élnek vissza – jelentette ki Csárdi Antal (LMP) országgyűlési képviselő.

Felháborítónak tartja, hogy T. Mészáros András Érd leköszönő Fideszes polgármestere 160 nap szabadságának fejében bruttó 7,33 millió (nettó 4,88 millió) forintot kapott az önkormányzattól. Ez a 2019-es medián bérnek a 28 havi értéke, Vattamány Zsolt, a VII. kerület volt polgármestere 2017-ben és 2018-ban egyáltalán nem vett ki szabadságot. A kerületnek a bent ragadt 118 napért bruttó 5,5 millió forintot kellett fizetnie.

A fenti rossz gyakorlat felszámolása érdekében javaslatot nyújt be a kormányzati igazgatásról szóló törvény módosítására. A módosítási javaslat értelmében a következő év márciusáig ki nem vett szabadság elveszne. Csárdi Antal nagyon kíváncsi arra, hogy a kormánypárti többség valóban támogatja-e ezt a javaslatot. Az erről a héten kormánynak feltett kérdésére kapott válasz alapján nem igen bízik benne, mivel az illetékes államtitkár szerint a polgármesterek nem köztisztviselők.

Csárdi fontosnak tartotta kiemelni ez a törvényjavaslat jó példa arra, hogy az önkormányzat és az országgyűlési képviselő együtt lép fel a választói akarat képviseletének érdekében. Ezzel szerinte más ügyekben is lehetne élni.