Focis filmben szakért Orbán Viktor kedvenc sportújságírója

Minden idők egyik legsikeresebb magyar labdarúgója és Románia egyik legnagyobb sportcsillaga, Bölöni László még sehol sem publikált önéletrajzát felhasználva, a Filmintézet 96,1 millió forintos gyártási támogatásával forog júliustól a Bölöni László – Egy legenda története című dokumentumfilm - írta az NF-et idézve a hvg.hu.

A portál emlékeztet: Szöllősi a Fidesz hatalomra jutása óta a legfontosabb magyar sportújságíró lett, a Magyar Sportújságírók Szövetsége elnöke, a Nemzeti Sport főszerkesztője, a Puskás Intézet igazgatója, az újonnan indult, kormánypropagandát közvetítő Sportrádió tulajdonosa, aki nemrég a Facebookon is egy családját és Orbán Viktort ábrázoló családi fotót állított be borítóképnek. Ő volt annak a Four Four Two nevű sportlapnak is a főszerkesztője, amelynek megszűnését a választás után, a Fidesz-propaganda pénznyelő gépezetének karcsúsításakor jelentették be.

Bölöni László mellett megszólalnak a román futball csillagai, a magyar pályatársak és európai legendák. Cristiano Ronaldo és Jenei Imre mellett Valentin Ceausescu, a román kommunista diktátor Nicolae Ceausescu fia is megjelenik a látványos, sok archív anyaggal dolgozó, soha nem publikált anyagokat is bemutató dokumentumfilmben - toldottta meg a portál.