Fontos: már elérhetőek az adobevallás-tervezetek

Varga Mihály közösségi oldalán emlékeztetett arra, hogy már elérhetőek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján a bevallás-tervezetek. Az adóhivatal már öt éve készíti el több millió ember személyijövedelemadó-bevallási tervezetét. Ez idén 5,4 millió magyarnak jelent könnyebbséget.

A tárcavezető egyébként már át is nézte és el is fogadta sajátját, valamint az adó 1+1 százalékáról is rendelkezett – derül ki a posztból.