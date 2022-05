Fű alatt magánkézbe került Kecskemét egyik főtere

A Deák Ferenc tér, pontosabban az annak egy részén működő Domus parkoló kálváriája még tavaly kezdődött – mondja Király József, aki a városközpont önkormányzati képviselője a Szövetség a Hírös Városért Egyesület színeiben.

A képviselő szerint a tervezett beruházás is sok vitát szít. Mint mondta, évek óta terítéken van a belvárosi parkolási gondok megoldása, ám véletlenül sem úgy, ahogy most tervezik. Az úgynevezett integrált településfejlesztési stratégiájukban kizárólag föld alatti garázsokban gondolkodtak, ehhez képest a látványtervek szerint – miközben lecsípnek valamennyit a parkból – a 4 ezer négyzetméteres mélygarázs fölé kétszintes parkolóházat is felhúznának, valamint üzleteket építenének. Viszonyításképpen a képviselő megjegyezte: az eddigi önkormányzati fizető parkolóban 136 jármű fért el, az új létesítményben viszont 415 parkolóhely lenne, ebből 340 közcélú - írja a Népszava.

Kecskemét, Dobó István körút-Deák Ferenc tér sarok. Fotó: wikimedia Kecskemét, Dobó István körút-Deák Ferenc tér sarok. Fotó: wikimedia

"Ilyet, hogy magánkézbe adjuk a belváros egy részét, még nem hallottam. Arról nem beszélve, hogy ezt a város második főterének tekintjük, amit vétek beépíteni. Nem volt az adás-vétel előtt lakossági egyeztetés, már csak a döntés után szereztek minderről tudomást a kecskemétiek. Fel vannak háborodva, joggal tartanak attól, hogy levegőtlen lesz a tér, megnövekszik a forgalom, aminek környezetkárosító hatása lesz" – összegzett Király József.

Kapcsolódó cikk Egymilliárdos tornacsarnok épül Kecskeméten Új tornacsarnok épül csaknem egymilliárd forintból, társaságiadó-felajánlásokból és önkormányzati önerőből.

"Nem való ide! Attól tartunk, visszacsinálni nem lehet" – a bevásárlásból hazatérő Kemény János foglalta így össze, mit gondol a leendő parkolóházról. A nyugdíjas férfi a tér egyik többemeletes házában él, és jelezte, Kecskemét belvárosát a mostani arculatával szereti. Ugyanakkor némi remény él benne, mert emlékszik egy hasonló esetre: akkor a színházhoz tervezett parkoló kialakítása hiúsult meg a lakosok felzúdulását követően.

Az ügyben a lap szerette volna megismerni a kecskeméti városvezetés és a befektető cég álláspontját is, de megkeresésükre több mint egy hét alatt sem reagáltak.