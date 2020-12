Kongatják a vészharangot az építőiparosok, de készülnek a tavaszi rohamra

Nagyon behúzta a féket az építésgazdaság. A beruházások nem álltak le, de sokan sok döntést elhalasztottak az elmúlt hetekben és ennek az a következménye, hogy csak később tud felpörögni az ágazat. A kivitelezők megrendelése annyira hektikus, hogy nagyon nehéz tervezni. Mindenki kivár. A bejelentett kormányzati ösztönzők által várhatóan bővülő kereslet egy része csak eltolva jelenik meg, s addig rengeteg cég kerül a tönk szélére – ezt az építőipari szervezetek egymás után megerősítik, legfeljebb finomabban fogalmaznak.

Az aggodalmas hangok először az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) oldaláról jöttek. A szervezet megkongatta a vészharangot, amikor azt írta pár nappal ezelőtt: az építési beruházási célú közbeszerzések (állami és önkormányzati) száma 2020. január 1.-október 31. között a 2019. év azonos időszakának az 55 százalékára esett vissza, a közbeszerzési feladatok értéke pedig a múlt évinek a 75 százalékára zsugorodott a Közbeszerzési Hatóság összesítése szerint.

Nem folyik elegendő műszaki előkészítés a 2021-ben megindítható állami/önkormányzati projektek esetében, ami járvány esetén is nagy volumenben végezhető lenne, így az év eleji élénkítés is csak késedelemmel indítható. Egyébként a kormány éppen a napokban szórt szét többszáz milliárd forintot néhány önkormányzati infrastrukturális beruházásra, ami a kisebb, helyi építőipari kkv-knak az utolsó mentsvár lehet.

Sok kivitelező cégnél lehet olyan információhoz jutni, miszerint a megtett járványügyi intézkedések ellenére október elejétől náluk is megjelentek a vírusos megbetegedések. A tervezési, kivitelezési folyamatok átszervezésével, létszám-átcsoportosításokkal igyekeznek a vállalkozások a folyamatos munkavégzést biztosítani. Az ÉVOSZ szerint a járványhelyzet egyre több helyen lassítja a munkát, ami határidő-csúszásokat eredményez. Különösen jellemző a csúszás a befejező szakaszban lévő létesítményeknél, ahol az élőmunka-igényes szakipari, szerelőipari, gépészeti feladatokat kell elvégezni. A családi építkezéseknél is kitolódik a befejezés, elég sok kisebb kivitelező brigád igyekszik lekötni tavaszra a kapacitásait, de ez egyre nehezebb, mert korlátosak a lehetőségek, egyszerűen nincs annyi szakember, mint amennyire szükség lesz.

Azt már mi tesszük hozzá, hogy a kormányzati ingyenmilliókkal megtolt felújítások tovább növelhetik ezt a hiányt. Természetes, hogy ilyen körülmények között megint sok kókler jelenhet meg a piacon - ezek veszélyeiről ebben a cikkben számolt be laptársunknak a szervezet elnöke, Koji László.

Mit mondanak az építőanyaggyártók? Nekik egyelőre az első háromnegyedévről és októberről vannak adataik. Az egyik legnagyobb szakmai tömörülés, a Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetség (MEASZ) szerint az égetett falazóanyagoknál a tavalyi bázishoz képest kétszámjegyű csökkenés volt, ebben az időszakban 60-70 millió darabnyi import tégla érkezett be a piacra déli irányból, ami nem segítette a hazai gyártókat.

Stagnált a tetőcserép-értékesítés, élénk volt viszont a betontégla- és betoncserép-termékek iránti kereslet. Egyszámjegyű növekedést értek el a beton térkő és a kapcsolódó dekorációs elemek részpiacain. Tavasszal rengetegen voltak otthon, sokan előrehozták a családi építkezést. A fehér falazati anyagok terén mintegy 15 százalékos csökkenést mértek. Az építőkémia-termékek (ragasztóanyagok, tömítőanyagok, homlokzati hőszigetelő rendszerek ragasztói) iránti kereslet korábbi 5-10 százalék közötti visszaesése kissé mérséklődött a harmadik negyedévben és októberben.

A homlokzati nyílászárók gyártói 10-15 százalékos mínuszt könyveltek 2019 első 10 hónapjához képest. Az épületgépészeti termékek és a kapcsolódó szolgáltatások terén a jellemző szezonális hatás érvényesül, így a karbantartó tevékenység erősen le van kötve, komplexebb esetekben háromhetes várakozások is előfordultak.

Nagyon kevés a beépítő szakember

A MEASZ tagvállalatai azt is tapasztalják ugyanakkor, hogy megélénkültek azok a beruházói ajánlatkérések, amelyek felkészülést jelentenek a 2021-től hatályos támogatási időszakra. Emiatt 2020 végéhez közeledve a kivárás vált a jellemző beruházói magatartássá, s ez az építőanyag-gyártói oldalon érzékeltetni fogja hatását a negyedik negyedévben is. A gyártók továbbra is potenciálisan kritikus területként értékelik a beépítőszakember-kapacitások korlátosságát. Az állami, intézményi és ipari projektek felgyorsulása, és az 5 százalékos áfájú újlakás-projektek indulása a lakásfelújítási piacon generálhat szakemberhiányt. A MEASZ szerint idén a termékek árai jellemzően stagnáltak vagy akár kissé csökkentek is, az év végén viszont a kereslet további apadása visszavetheti a gyártókat.