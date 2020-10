Furcsa TAO-költés Felcsúton: építőipari cégtől vettek energiaszeleteket

A Demokratikus Koalíció évek óta küzd azért, hogy közérdekből nyilvánosnak számító számlákat a TAO-támogatások elköltéséről kiadja a rendszer legnagyobb nyertese, A Felcsúti Utánpótlás-neveléséért Alapítvány. A szervezet azonban a jogerős bírósági ítéletnek sem volt hajlandó eleget tenni, ezért a párt képviselői végrehajtási eljárást indítottak a miniszterelnök által alapított szervezet ellen. Ennek nyomán két alkalommal a számlák egy részét már átadták a végrehajtónak.

Mint arra múlt heti cikkünkben rámutattunk, az eddig nyilvánosságra hozott számlák az összesen megítélt TAO-támogatásnak még a fél százalékát sem teszik ki. A 30 milliárd forintból mindössze 70 milliónak ismerhettük meg a felhasználását. Első cikkünkben a beszerzett termékek körére fókuszáltunk, most azonban azt vettük górcső alá, hogy milyen cégeket választottak hosszú távú vagy alkalmi beszállítóknak Felcsúton.

Az élelmiszerek, gyógyszerek, sütemények és bizonyos szolgáltatások esetében a dokumentumok arra engednek következtetni, hogy fix partnerektől vásárol a Mészáros Lőrinc által elnökölt alapítvány. Mint írtuk,

ha marhahúsról van szó, akkor az elnök, Mészáros Lőrinc cége, a Búzakalász 66 Kft. volt a beszállító,

élelmiszerek esetében a CBA, a Metro, a szegedi Hansa-Kontakt Kft., valamint a balatonboglári Halker Kft. lett a partner.

személyszállítási szolgáltatásokat részben magánvállalkozásoktól, részben a helyközi közlekedést szervező cégektől vettek igénybe.

Akadnak azonban olyan üzleti partnerek, melyektől - a megismert számlák alapján - néhány hónapig vásároltak, netán eseti megrendelésekkel fordult hozzájuk az alapítvány beszerzéséért felelős kolléga.

Energiaszelet az építőipari vállalkozástól

Ilyen eseti megrendelésen alapuló átmeneti partnernek tűnik a budapesti székhelyű Katona Konstruktőr Kft. Felcsút a cégtől 2014 augusztusa és 2015 novembere között összesen nyolc alkalommal szerzett be táplálékkiegészítőnek tekinthető élelmiszeripari termékeket. A számlák összértéke 1,84 millió forint volt, melynek nagyobb része a cég 2015-ös üzleti évét javította. De kezdjük az elején!

Az említett időszakban a felcsúti focialapítvány Regener italporokat és Voltage-szeleteket vásárolt egészen nagy tételben - van számla, mely 900 darab Voltage-szeletről szól. A vásárolt italpor alapvetően az edzések után segíti a gyorsabb regenerációt, ami gyorsabb és hatékonyabb teljesítménynövekedéshez vezet. A Voltage-szelet is hasonló funkcióval bír: egy gabonapehely alapú energiaszeletről van szó, mely hosszú időtartamú aktivitás során az energiapótlást segíti.

E termékek Katona Konstruktőr Kft.-től történő beszerzése azért is tűnik pikáns történetnek, mert a cégkivonat szerint a társaságnak még csak érintőlegesen sincs semmi köze az étrendkiegészítőkhöz.

A fő tevékenysége ugyanis lakó- és nem lakóépület építése, ami egyben az egyetlen tevékenysége is. Természetesen 2014-2015 nem most volt, tehát könnyen előfordulhat, hogy a cég az azóta eltelt időben átalakította a tevékenységét, de az Opten adatbázisa szerint ilyenről nem beszélhetünk. Végig építőipari tevékenységekkel foglalkozott, egyetlen olyan feladatkört találtunk a listában, ami kicsit kilóg ebből a sorból, a vegyestermék-kereskedelmet, ám ezzel is hivatalosan csak egyetlen évig foglalkozott, 2012 februárja és 2013 februárja között.

A felcsúti megrendeléseknek köszönhetően tehát 1,8 millió forintos bevételre tett szert a Kft., ebből 1,27 millió forint esett a 2015-ös évre. Bár jelen aspektusban talán ez az összeg kevésnek tűnik, a Katona Konstruktőr évében meghatározó tétel volt. 2015-ben ugyanis 9,8 millió forint nettó árbevételhez jutottak, ennek mintegy 10 százalékát köszönhetik a különleges felcsúti megrendelésnek, melyet úgy sikerült teljesíteniük, hogy ez teljesen a működési zónájukon kívül volt.

Friss cégben is megbíztak

A focialapítvány 2015-ben vásárolt a pécsi székhelyű Sportital Kft.-től nagy mennyiségben Gatorade-italporokat, alkalmanként akár 200-300 darabot is. A számlák összértéke 2,026 millió forint volt, mely az akkor nem túl nagy múltra visszatekintő társaság gazdálkodásában igen jelentős tételnek számított.

A Sportital Kft.-t ugyanis 2013-ban alapította egy pécsi magánszemély, Peics Istvánné, majd két évvel később, 2015 nyarán adta el egy másik magánszemélynek, a szintén pécsi lakhellyel rendelkező Aczél Tamásnak. 2015-ben az akkor fő tevékenységként még ital nagykereskedelemmel foglalkozó cég árbevétele majdnem 4 millió forint volt, ami azt jelenti, hogy a felcsúti focialapítványnak köszönhetik az árbevételük kicsit több mint 40 százalékát. Erre rá két évvel nagyot növekedett a cég, hiszen a 2016-os 5 millió forintos árbevételt a négyszeresére növelték és 21,5 milliót tudtak elkönyvelni.

A cég azóta átalakította a tevékenységét, 2019 márciusa óta fő profilja már csomagküldés és internetes kiskereskedelem.

Sportvezető rendel a sportvezetőtől

A felcsúti focialapítvány 2014 augusztusa és októbere között rendelt fapelletet az ócsai székhelyű Kriszt Kft.-től. Mennyiségét és árát tekintve sem beszélhetünk elhanyagolható tételről, hiszen a számlák alapján összesen 75 tonna fapelletet vásároltak, három egyenlő részletben. Ezért külön-külön 1,6-1,6-1,6 millió forintot fizettek ki.

A Kriszt Kft. tevékenységét tekintve nem meglepő, hogy a terméket nézve rájuk esett a felcsúti beszerző választása, hiszen fűrészárugyártással foglalkoznak. A tulajdonosokat tekintve azonban itt is van némi különlegesség. A cég többségi tulajdonosa Kárpáti Zoltán Gábor, aki 2015-ben még a Szekszárdi Utánpótlás-nevelő Football Club elnöke volt. Ezt a posztot már 2014 óta betölti, azóta újra is választották, jelenlegi mandátuma 2023-ig szól. Sőt, 2016 áprilisa, vagyis megalakulása óta az Agenta Grils Szekszárdi Football Club Kft. ügyvezetője is.