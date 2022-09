Gattyán György cégétől vásárolnak félmilliárdért teqballasztalokat a szakképzési centrumok

Nettó 393 millió 225 ezer, azaz áfával együtt 499 millió 395 ezer 750 forintért vásárol teqballasztalokat a szakképzési centrumok részére a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal – jelent meg a hirdetmény az uniós közbeszerzési értesítő keddi számában.

Az eljárás eredményét kihirdető lapban az is szerepel, hogy a 717 darab Teq Lite és 33 darab Teq One típusú sporteszközt a Teqball Kft.-től szerzik be, aki az egyetlen pályázó volt a tenderen. Mint kiderül, az eljárást megindító felhívást nem kellett közzétenni, ugyanis

az árubeszerzést a kizárólagos jogok védelme, beleértve a szellemitulajdon-jogot is, kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni.

A Teqball Kft.-t két magyar fiatal alapította 2013-ban, akik azt 2015-ben eladták a 2014 végén alapított luxemburgi Teqball Holding S.á.r.l.-nek, mely akkor a Gattyán György-féle Doclernek volt a tulajdona. (Később a Docler a részvények zömét két írországi cégnek adta el, de a szavazat- és osztalékelsőbbséget biztosító úgynevezett D osztályú részvényt a Gattyán-cég megtartotta.) A cég korábban a Brexit-kárenyhítésből is részesült, erről itt írtunk:

Az ügylet egyébként nem tűnik túlárazottnak, az ár megfelel a piaci áraknak. A Teqball honlapja szerint a Teq Lite egységára (áfával együtt) 1599 euró, egy darab Teq One-ért pedig (ugyancsak áfával együtt) 2999 eurót kell fizetni. Így az összesen 750 darab asztalért összesen 1 millió 245 ezer 450 eurót kell fizetni, ez az összeg a jelenlegi, 400 forint körüli euróárfolyamot tekintve nagyságrendileg megfelel a közbeszerzési értesítőben feltüntetett csaknem bruttó félmilliárd forintos árnak.

A teqballhoz fűződő szellemi jogok a Gattyán-cégcsoporthoz tartoznak (Fotó: Mónus Márton / MTI) A teqballhoz fűződő szellemi jogok a Gattyán-cégcsoporthoz tartoznak (Fotó: Mónus Márton / MTI)

Rá is fér a cégre a siker. A forgalma a kezdeti sikerek után némileg visszaesni látszik, a cég azonban folyamatosan növekvő mértékű veszteséget termel, így a tulajdonos eddig osztalékot sem tudott kivenni a vállalkozásból. A mostani, nettó csaknem 400 milliós üzlet a cég tavalyi nettó árbevételének negyedére rúg. A Teqball Kft. gazdálkodása utóbbi éveinek fontosabb mutatószámait az alábbi grafikonon szemléltetjük: