Gulyás Gergely: a mai nappal vége a vásárlási idősávnak

A Kormányinfón az is elhangzott, hogy nincs napirenden a kata adó megváltoztatása.

Szóba került a Lánchíd felújítása is. A miniszter szerint a fővárosnak 180 milliárd forint áll megtakarításként rendelkezésre állampapírban, vagyis van szabad forrása az önkormányzatnak. Ő személyesen egyébként kész lenne egy napi jövedelmét felajánlani, ha biztos lehetne abban, hogy a pénzt tényleg a felújításra fordítanák a téglajegyes mozgalom kezdeményezői.

Újságírói kérdésre elmondta, hogy egyetért a kisadózó vállalkozások tételes adója szerkezetének újragondolásával, a megcélzott körnél szélesebb kör él ezzel a lehetőséggel, de a kormány nem tervezi az adó szabályainak megváltoztatását, mert a stabilitás most fontos érték.

A járvány gazdasági hatásáról is beszélt, mint mondta, a különböző gazdasági növekedési előrejelzések között mintegy 2000 milliárd forint eltérés van. Közölte, hogy a kormány idei hivatalos terve -3 százalék, amely megfelel a Pénzügyminisztérium előrejelzésének. 1,2 millio munkahely megőrzéséhez járult hozzá az állam.

Gulyás Gergely bejelentette, hogy a mai nappal megszűnt a vásárlási idősáv, vagyis nem kell fenntartani a 65 év felettiek számára a 9-12 óra közötti sávot. Fontos, hogy maszkot viszont továbbra is viselni kell.

