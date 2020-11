Gulyás Gergely: főleg a fiatalok miatt kellett bevezetni a kijárási korlátozást

Kétnapos ülésen van túl a kormány. A legfontosabb döntések már ismertek. A vírushelyzet folyamatosan romlik Magyarországon. Ezért volt indokolt a rendkívüli jogrend bevezetése, most gyorsaságra van szükség - kezdte a mai Kormányinfót Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter. Hozzátette: azt kérik az Országgyűléstől, hogy a 15 napos veszélyhelyzetet 90 nappal hosszabbítsák meg.

Gulyás Gergely szerint minden döntést időben hoztak meg

Emlékeztetett: a tavaszi veszélyhelyzet 99 napig tartott, és most az ellenzék támogatását is kérik, hiszen ezúttal a veszélyhelyzet végdátuma is ismert. Közölte: a meghozott szabályokat be kell tartani, de nagyobb szigorra is lehet számítani. Megismételte, hogy a tömegközlekedés sűrítését kérik a megyeszékhelyektől. Gulyás Gergely szerint a kijárási korlátozás bevezetésére (éjfél és reggel 5 óra között mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni) az éjszakai összejövetelek elszaporodása miatt került sor, mert főleg a fiatalok körében ilyen házi bulikon terjedt a vírus. A miniszter reményei szerint a most meghozott intézkedések hozzájárulnak a vírus lassulásához. Felmerült az idősek számára kijelölt vásárlási idősáv újbóli bevezetése is, de nem volt egységes álláspont, ezért egyelőre nem született erről döntés.

Elhangzott továbbá, hogy ma 32 ezer ágy áll rendelkezésre, ezek a legpesszimistább forgatókönyv szerint december közepére telnek meg. A miniszter leszögezte: újabb ágyakat szabadítanak fel, ha ez megtörténik. A sürgős műtéteket azonban nem lehet elhalasztani. Erről az operatív törzs dönt. Az, hogy Magyarországon sok a kórházi ágy, ebben a helyzetben kifejezetten előnyös a miniszter szerint. Van elég orvos, igény esetén az ötöd-, hatodéves orvostanhallgatók is bevonhatók az ellátásba. Nem tervezik, hogy ingyenesen letesztelik az egész lakosságot Magyarországon. Egyelőre az sem indokolt, hogy áttérjenek az iskolák a digitális oktatásra.

Folyamatosan vizsgálják a helyzetet, ha szükséges, akkor a kormány kész további szigorításokat is meghozni. Újságírói kérdésre elhangzott: ott lesz Gulyás Gergely a ma esti FTC-Juventus meccsen a Puskás Arénában, mert szabad ég alatt van, ezért kevésbé veszélyes. Szintén kérdésre válaszolva Gulyás Gergely elárulta: pesszimista, szerinte 30-40 százalék az esélye, hogy Donald Trump nyeri az amerikai elnökválasztást, de őszintén reméli, hogy marad az eddigi elnök. Joe Bident ugyanis szerinte Soros György támogatta.

Gulyás Gergely kérdésre azt mondta, hogy van egy egyetemes védekezési felelőssége a kormánynak, ami március óta áll fenn. Ha megnézzük, hogy azóta hogyan védekeztek az országok, akkor azt lehet mondani, hogy idén eddig kevesebben haltak meg Magyarországon, mint amikor nem volt vírus - tette hozzá. Kiderült, hogy a háziorvosoknak jeleznie kell, ha nincsen elég influenzaoltás, és akkor ebben az ügyben intézkednek. A 4 összetevős influenzaoltásból 104 ezer állt rendelkezésre, míg tavaly csak 2500-at használtak fel.

Lapunk kérdésére a miniszter elmondta: szerinte nem lett lazább a közbeszerzések központi ellenőrzése attól, hogy a Miniszterelnökség a jövőben már nem ellenőrzi olyan tüzetesen a hazai forrásokból történő központi közbeszerzéseket. A rendkívüli jogrend pedig egyelőre nem jelenti azt, hogy közbeszerzési eljárás nélkül szerezhetik be az illetékesek a koronavírus terjedése elleni védekezéshez szükséges eszközöket. Lapunk kérdésére a miniszter elmondta, hogy a budapesti turizmus megmentése érdekében a kormány egyelőre nem készül olyan csomagot összeállítani, mint amilyen a Kisfaludy-pályázatok voltak a vidéki szálláshelyek esetében. A színházi egyetem esetében pedig reméli a kormány, hogy az egyetemisták leülnek tárgyalni Palkovics László ITM-miniszterrel.