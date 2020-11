Gulyás Gergely: ismét meghosszabbítják az okmányok érvényességét

A napi koronastatisztikák elismétlése mellett a miniszter elmondta, hogy bár a tavaszi helyzethez képest a jelenleg is zajló második hullám súlyosabb, Magyarország most sokkal felkészültebb. Kiemelte, amellett, hogy folyamatosan figyelik az ausztriai helyzet alakulását (ez a kormányzati kommunikáció szerint mindig nagyjából egy-másfél héttel jár a hazai előtt), hetente tartanak kormányülést és az operatív törzs is egy-két naponta összeül.

A rendkívüli jogrend miatt felállítottak egy akciócsoportot is, ezt Varga Judit igazságügyi miniszter és Gulyás Gergely együtt irányítja, itt megvizsgálnak minden meghozandó intézkedést.

A miniszter beszélt arról is, hogy tisztában vannak vele, hogy nehéz az új intézkedések megtartása, ám az eddigi tapasztalatok szerint fegyelmezettek a magyarok. A honvédség is részt vesz az ellenőrzésekben és a járványvédelmi munkában, így egyebek mellett járőröznek és fertőtlenítést is végeznek a katonák – jelenlétük hétfőig tovább növekedni fog.

A kisebb felháborodást kiváltó benyújtott törvényjavaslatok kapcsán Gulyás úgy fogalmazott, hogy a parlamentben csakúgy, mint tavasszal most is folyik a munka, ezért döntöttek most a törvényjavaslatok benyújtása mellett. A választójogi törvénnyel kapcsolatban amellett, hogy azt 2022-es választások előtt 2021. január elsejéig lehet csak módosítani, elmondta, hogy úgy vélték, hogy a korábbi listaállítási rendszer visszaélésekre adott okot a kamupártok részéről – az új szabályozás szerint azok a pártok állíthatnának listát, amelyek 106 körzetből 50-ben összeszedik a jelöltállításhoz szükséges aláírásokat. Gulyás Gergely szerint ez nem érinti az ellenzéki közös listára vonatkozó terveket.

Mi a helyzet a vakcinákkal?

A mai Kormányinfón a vakcinákkal kapcsolatban is előkerültek újabb információk – a miniszter szavai szerint az EU az Astra Zeneca céggel kötött megállapodása szerint Magyarország 6,5 millió vakcinára számíthat. Az orosz, kínai és más, a kontinensen kívüli gyártóktól származó oltóanyagokról elmondta, hogy azok tesztelésének is meg kell felelnie az EU-s és hazai irányelveknek. Részletek cikkünkben. >>>

Az oltóanyagok könnyebb engedélyeztetésére uniós szinten van lehetőség Gulyás Gergely szerint, így úgy vélte, hogy ezzel minden ország élni fog. A miniszter elmondta, hogy fontos garanciákat nem iktatnak ki, így emberi egészségre veszélyes szerek biztosan nem fognak engedélyt kapni. Ő egyébként bármelyik vakcinával beoltatná magát, amennyiben az átment három klinikai teszten.

A kirendelés esetében elfogadták a Magyar Orvosi Kamara nyolc pontját, amely egyebek mellett olyan javaslatokat tartalmazott, mint például az, hogy egészségügyi válsághelyzetben áthelyezhetik az orvosokat, de amikor nincs válsághelyzet, akkor ez szükségtelen, illetve a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás időtartamát 100 munkanapban maximalizálta.

Az újságíró kérdések nyomán emellett kiderült: