Gulyás Gergely: július végén döntünk az augusztus 15-e utáni szabályokról

A kormány kifejezetten a lakosság védelme érdekében úgy döntött, hogy nem rendezik meg a Szent István napi ünnepségeket, benne a tűzijátékot. Lehet, hogy ősszel mégis sor kerül erre, de a mai tudásunk szerint erre nem sok esély van – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón.

A kabinet július végi ülésén dönt arról, hogy az augusztus 15. után milyen járványügyi intézkedések maradjanak érvényben vagy milyeneket kell bevezetni – fűzte hozzá.

A miniszter megerősítette, hogy a beutazási korlátozásokban megjelölt országbesorolások akár kormányülés nélkül is megváltozhatnak. Úgy döntöttek továbbá, hogy az egyes országokon belüli régiók vagy tagállamok (pl. Egyesült Államokon vagy Németország esetében) egymástól eltérő színkódot kaphatnak és ezek menet közben is változhatnak. Egyelőre azonban nem élt a kormány ezzel a lehetőséggel.

Fotó: MTI Fotó: MTI

Gulyás Gergely azt mondta, hogy a környező országokhoz képest „Magyarország a legbiztonságosabb és legvédettebb”, s ezt az állapotot szeretnénk fenntartani. Ehhez azonban továbbra is rendkívüli fegyelmezettség szükséges, főleg a maszkviselési kötelezettséget kell maradéktalanul betartani. A tesztekre vonatkozó rendelkezések most is érvényben vannak, így magánlaborból származó tesztet is elfogadnak. A kormány szeretné valamilyen formában támogatni a hazai zeneipart.

„Ha még augusztus 15. után is tilos lesz az 500 főnél több vendéggel rendezett koncertek, akkor az érintettek veszteségeit mérsékelni fogják egy külön támogatással.” – mondta a miniszter.

A hétvégi EU-csúcsról szólva elmondta, hogy a kormány megtárgyalta a hétéves új költségvetéssel illetve a mentőcsomaggal kapcsolatos magyar álláspontot. „Nem biztos, hogy eredményes lesz a mostani csúcs, sok az eltérő álláspont” – fűzte hozzá. A mentőcsomaggal kapcsolatos hitelfelvételt egyfajta kötöttségnek nevezte, szerinte a tagállami kormányok tudják a leghatékonyabban felhasználni a mentőcsomagban elérhető forrásokat, például gazdaságélénkítésre vagy munkahelyteremtésre.

Két felújítási projektről is véleményt mondott a miniszter. Az M3-as metróról szólva jelezte, hogy a 2018-ban született Orbán-Tarlós megállapodás alapján elfogadottak mértékéig támogatják. A Lánchídról szólva nem mulasztotta el bírálni a fővárosi önkormányzatot, amiért a közbeszerzést még mindig nem írta ki. Egyúttal azt is mondta, hogy „kénytelen vagyok megvédeni Karácsony Gergely főpolgármestert Draskovics Tibor volt pénzügyminisztertől”. Gulyás Gergely szerint a volt miniszter alaptalanul mondta a minap egy rádióinterjúban, hogy a fővárosnak már nincs a kezében a szükséges összeg, mert elköltötték.

„Egységes céget akartunk létrehozni a MÁV és a Volánbusz összevonásával. Ez a munka most zajlik. Rövidtávon biztos nem hoz spórolást és lehetnek majd járatbővítések és ritkítások is, ez konkrétan később dől el. Cél az állami források és eszközök hatékony felhasználása” – mondta a miniszter.